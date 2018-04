Gesetzliche Krankenkassen

Einige Krankenkassen bieten Boni für die Teilnahme an Sportkursen an.

Köln. Nach Angaben des Bundesversicherungsamts muss die Qualität der Präventionsangebote von Krankenkasse stärker überprüft werden. Warum der Nutzen fraglich ist.

Von Gerhard Meyenburg, 23.04.2018

Wer möchte nicht gern einen Bonus kassieren? Das können auch Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), wenn sie nachweisen, dass sie sich gesund ernähren, sportlich tätig sind, Angebote zur Früherkennung von Krankheiten wahrnehmen und insofern Vorsorge (zum Beispiel gegen Krebs oder in Form von Schutzimpfungen) betreiben. Der Bonus wird bar ausgezahlt, als Sachprämie gewährt oder als Zuschuss etwa zu einem Fitnessarmband oder zu einer Behandlung, die nicht zum Leistungskatalog der GKV gehört, sei es Naturheilkunde, seien es Individuelle Gesundheitsleistungen (Igel), die von niedergelassenen Ärzten gern angeboten werden. Diese Leistungen gelten aus Sicht der GKV nicht unbedingt als notwendig oder wirksam (so die Augendruckmessung ohne besonderen Anlass).

Das Engagement der Bonusaspiranten wird mit Punkten bedacht, deren Wert von Kasse zu Kasse unterschiedlich ist. Bei der Barmer GEK braucht man 500 Punkte, um an einen Bonus von 30 Euro in bar oder an einen Zuschuss von 50 Euro zu kommen. Die Techniker-Krankenkasse (TK) verlangt 1000 Punkte für eine Barauszahlung von 30 Euro oder für einen Zuschuss von 60 Euro beispielsweise zur Anschaffung eines Blutdruckmessgeräts oder zu einer besonderen Behandlungsmethode. Meist ist die Barauszahlung geringer als der Zuschuss zu einer Investition in die Gesundheit.

Wer sich fit durch Sport hält, ist ohnehin gesundheitsbewusst

Das Bundesversicherungsamt (BVA) berichtet von einer Vielzahl unterschiedlich aufgebauter Bonusprogramme, die zu den in der Satzung festgelegten Leistungen gehören und insofern über die Regelversorgung hinausgehen. Damit können sich die Kassen im Wettbewerb profilieren. Laut BVA dienen die Programme besonders zur Anwerbung und Bindung junger, gesunder und sportlich orientierter Mitglieder. Ob damit das Ziel erreicht werde, gesundheitsbewusstes Verhalten aller Versicherten zu stärken, sei fraglich. Bemängelt wird außerdem, dass zu wenig auf die Qualität der geforderten Präventionsangebote geachtet und nicht immer deren Zertifizierung verlangt werde. Schon die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder ein Sportabzeichen könne zu einem Bonus beitragen. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Unübersichtlichkeit der Programme ihre Vergleichbarkeit erschwere.

Ein Schwachpunkt der Bonusprogramme ist der vom Gesetzgeber mittelfristig geforderte Nachweis, dass die Krankenkassen ihren Aufwand für Boni durch Einsparungen und Effizienzsteigerungen kompensieren müssen. Damit soll verhindert werden, dass unbeteiligte Versicherte die Bonusprogramme subventionieren. Der Nachweis, so ein Experte, sei schwierig zu führen. Einfach ausgedrückt: Wie soll man belegen können, dass jemand krank geworden wäre und Ausgaben verursacht hätte, hätte er keinen Sport getrieben?

Auch das BVA räumt ein, dieser gesetzliche Auftrag sei schwer umzusetzen. Nach dem Stand September 2017 seien fünf bundesweit tätige Krankenkassen nicht imstande gewesen, den Nutzen ihres Bonusprogramms zu belegen. Die Behörde hat daher, wie ihr Sprecher Tobias Schmidt bestätigt, angeregt, die Ausgaben für Bonusprogramme durch einen Maximalwert in der Höhe zu begrenzen.