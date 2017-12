Versicherungen

KÖLN. Die deutschen Kreditversicherer können nach Einschätzung ihres Sprechers Thomas Langen mit 2017 zufrieden sein. Die Deckungssumme werde um zwei Prozent auf 453 Milliarden Euro steigen.

Von Gerhard Meyenburg, 08.12.2017

Davon entfallen 394 Milliarden auf das Hauptgeschäft, die Versicherung von Lieferantenkrediten (Delkredere) und 59 Milliarden auf die Kautionsversicherung, die Bürgschaften und Garantien absichert. Hinzu kommt die Vertrauensschaden-Versicherung, die eintritt, wenn Firmen Opfer krimineller Vertrauenspersonen werden.

Die Beitragseinnahmen werden für 2017 mit 1,69 Milliarden (plus zwei Prozent), die Leistungen mit 807 Millionen Euro (plus fünf Prozent) veranschlagt. Mit einer Schaden/Kostenquote von 69 (Vorjahr: 68) Prozent der Beitragseinnahmen und einer entsprechenden Gewinnmarge bleibt die Kreditversicherung eine der lukrativsten Versicherungssparten. Geleistet wird, wenn Abnehmer die Lieferungen ihrer Geschäftspartner mit langer Verzögerung oder gar nicht mehr bezahlen. Üblich ist ein Selbstbehalt des Lieferanten.

Die Zahl dieser Warenkredit-Versicherungs-Verträge ist mit 44 000 leicht rückläufig. Das kann damit zusammenhängen, dass es in Deutschland im achten Jahr nacheinander weniger Unternehmenspleiten gibt und potenzielle Kunden den Absicherungsbedarf nicht so hoch einschätzen. Die Kreditversicherer überprüfen regelmäßig die Bonität von Abnehmern im In- und Ausland und informieren ihre Kunden darüber. Die könnten bei Bedarf Vorkasse vereinbaren oder Sicherheiten verlangen. Bei drohenden Zahlungsproblemen kann der Versicherungsschutz reduziert oder aufgehoben werden.

Besorgt schauen die Kreditversicherer auf anfällige Branchen. Dazu gehören, so Langen, Textilindustrie und Textilhandel, aber auch der Papierbereich und der stationäre Handel, der unter der Abwanderung der Kunden zum Internet leidet.