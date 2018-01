Kommentar zur Riester-Rente

Die Riester-Rente soll die Lücke bei der gesetzlichen Rente stopfen. Doch die Kosten sind hoch. Deshalb braucht es neue Wege in der privaten Altersvorsorge.

Wer die private Finanzwirtschaft an Alterssicherungskonzepten beteiligt, muss sich nicht wundern, dass ein Partner im Spiel ist, der Gewinne erzielen will. Banken und Versicherungen sind keine Wohltätigkeitsvereinigungen. Sie müssen in der Niedrigzinsphase darauf achten, rentabel zu bleiben. Insofern sollte kein Renten- oder Sozialpolitiker überrascht sein, wenn von Verbraucherschützern Erhebungen veröffentlicht werden, nach denen Riestern vergleichsweise teuer ist. Auch die Kapitalgarantie, nach der das eingezahlte Kapital am Ende den Versicherten auf jeden Fall zur Verfügung stehen muss, steigert die Kosten.

Genauso schlimm wie die Höhe der Kosten ist die Komplexität der Verträge. Ein Vergleich ist selbst für Fachleute fast unmöglich. Die mangelnde Transparenz bewirkt, dass ähnliche Produkte in billigen und in teuren Varianten existieren.

Die künftige Bundesregierung muss das Konzept der ergänzenden Altersvorsorge dringend überarbeiten. Hessische Politiker von Grünen und CDU haben die Idee des Deutschlandfonds vorgestellt. Dahinter steht die Idee, private Vorsorge wie die Riester-Rente nicht mehr ausschließlich von privaten Versicherungen anbieten zu lassen, sondern auch ein staatlich verwaltetes Modell anzubieten. Von den Erträgen der Kapitalmärkte bliebe wegen niedrigerer Kosten mehr für den Anleger übrig. Damit könnte das sozialpolitische Ziel, gerade bei kleinen Einkommen die Rentenlücke zu verringern, besser erreicht werden.