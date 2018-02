Eine etwas andere Städtepartnerschaft

Bonn/Neuss. Das gab es bislang noch nicht: Neuss will Grevenbroich zinslos mit 30 Millionen Euro aushelfen, um Strafzinsen zu vermeiden. Jetzt prüft die Kommunalaufsicht, ob etwas gegen den Deal spricht.

Von Frank Rintelmann, 09.02.2018

Das gab es bislang noch nicht: Eine reichere Kommune will einer klammen Geld leihen. Und obwohl keine Zinsen fällig werden, wäre es für beide Städte eine Win-win-Situation.

Konkret geht es um die Stadt Neuss und die Nachbarkommune Grevenbroich. Und es geht um rund 30 Millionen Euro. Erstere hat etwas, um das sie viele andere Städte beneiden: Geld. Dank einer üppigen Gewerbesteuernachzahlung eines Pharmaunternehmens füllte sich der Stadtsäckel im vergangenen Jahr um rund 152 Millionen Euro. Gut die Hälfte der Summe verwandte die Stadt Neuss darauf, ihre Schulden zu tilgen. Ein anderer Teil wurde für anstehende Investitionen zurückgelegt. Doch unterm Strich schlummert auf den städtischen Konten immer noch ein sattes Guthaben, das die Stadt täglich rund 1000 Euro kostet. Der Grund: Für das geparkte Geld verlangt die örtliche Bank Strafzinsen. Rausgeworfenes Geld, befand man in Neuss und ersann eine monetäre Nachbarschaftshilfe – auch zum eigenen Nutzen. Wie wäre es wohl, wenn man das zurzeit finanziell weniger gut gestellte Grevenbroich mit einem zinslosen Darlehen unterstützte.

„Wir wollen an dem Deal nichts verdienen. Wir wollen vor allem nichts verlieren.“ So beschreibt der Sprecher der Stadt Neuss, Michael Kloppenburg, den geplanten Deal. Doch so einfach lässt sich die Theorie nicht in die Praxis umsetzen. Der Neusser Stadtrat beschloss, eine Stellungnahme des Landrats als Kommunalaufsicht einzuholen. So hatte es im übrigen auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der Stadt Neuss empfohlen. „Wir hoffen, dass uns die Stellungnahme zügig erreicht, denn die Zinsuhr tickt“, sagt Kloppenburg. „Das Geld, das wir verlieren, könnten wir besser an anderer Stelle ausgeben.“

Bei der Kommunalaufsicht ist die Anfrage mittlerweile eingegangen, wie der Sprecher des Rhein-Kreises Neuss, Harald Vieten, auf Anfrage des General-Anzeigers bestätigt. „Wir haben bereits ergänzende Fragen an beide beteiligten Kommunen zurückgeschickt“, sagt Vieten. Anschließend werde geprüft, ob es öffentlich-rechtliche Bestimmungen gibt, die bei einer solchen Kreditvergabe betroffen sein könnten. Auch eine Risikobewertung spiele dann eine Rolle. Vieten: „Ein solches Geschäft zwischen zwei Kommunen ist komplizierter, als es zunächst den Anschein hat.“ Die Bafin will sich nach eigener Aussage intensiver mit den Plänen befassen, wenn die Kommunalaufsicht gegen den Deal keine Einwände hat.