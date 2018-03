Reform der Ärztevergütung

Köln. Die große Koalition lässt prüfen, wie die Leistungen für privat und gesetzlich Versicherte ähnlich vergütet werden können. Was die Aufgabe so schwer macht.

Von Gerhard Meyenburg, 26.03.2018

Niedergelassene Ärzte werden von der Privaten Krankenversicherung (PKV) großzügiger entlohnt als von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Daraus schließt man, dass Privatpatienten zumindest bei der Terminvergabe bevorzugt werden.

Nach dem Koalitionsvertrag soll eine Kommission untersuchen, ob und in welcher Form beide Honorarordnungen unter einen Hut gebracht werden können. Das ist keine einfache Aufgabe. Es geht nicht nur darum, einheitliche Preisschilder aufzustellen, sondern darum, zwei unterschiedliche Honorarsysteme mit unterschiedlichen Leistungsabgrenzungen, Vergütungen und Abrechnungsmethoden auf einen Nenner zu bringen.

In der GKV gibt es einen einheitlichen Leistungskatalog mit geringen Möglichkeiten der Ergänzung durch die einzelnen Kassen. Ärztliche Leistungen sollen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich erbracht werden. Um die Beitragszahler zu schonen, wird das Ausmaß abrechenbarer Leistungen begrenzt.

Budgetierung bedeutet, dass das Honorar des Arztes sinkt, wenn das Leistungsvolumen einen Schwellenwert überschreitet. Quartalspauschalen je Patient erlauben eine Mischkalkulation zwischen geringer und aufwendiger Behandlung. Vertragspartner der Kassen sind die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Honorare aushandeln und das Geld an die Ärzte verteilen.

Die PKV kennt keine Mengensteuerung

Eine Mengensteuerung dieser Art kennt die Private Krankenversicherung nicht. Sie erstattet ärztliche Einzelleistungen ohne Budgetierung oder Pauschalierung. Im Versicherungs-Vertragsgesetz ist festgelegt, dass Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlungen im vereinbarten Umfang (je nach Tarif) übernommen werden müssen.

„Medizinisch notwendig“ – das ist, so heißt es in der Branche, ein weites Feld und schwer abzugrenzen. Die Chance, dass eine Behandlung helfen könnte, erfülle bereits die Vorgabe der medizinischen Notwendigkeit.

Demnach kommen auch neue Methoden der Diagnose und Therapie in der PKV eher zum Zuge als in der GKV. Die gesetzlichen Kassen zahlen dafür erst, wenn Innovationen als nutzbringend, notwendig und wirtschaftlich vertretbar anerkannt worden sind. Alles in allem werden niedergelassene Ärzte der Versuchung nicht immer widerstehen, für Privatpatienten ein Mehr an Leistungen zu erbringen und abzurechnen, als – objektiv gesehen – medizinisch unbedingt erforderlich wäre. Auch deshalb sehen Gutachter das Risiko einer „erheblichen Mengenausweitung“ für den Fall, dass sich die Honorierung künftig generell am PKV-System und der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) orientieren würde.

Sechs Milliarden Euro Umsatz mit Privatpatienten

Das Gutachten haben Bundesärztekammer und PKV-Verband in Auftrag gegeben. Die Gutachter zitieren Untersuchungen, wonach sich der Umsatz mit Privatversicherten im ambulanten Bereich im Jahr 2015 auf bis zu sechs Milliarden Euro summiert, im Durchschnitt auf 50 000 Euro je Praxis. Elf Prozent Privatversicherte bewirken demnach 24 Prozent der Praxisumsätze. Das geht, so die Gutachter, aber nicht nur darauf zurück, dass nach der GOÄ höhere Honorare fällig sind als nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) der GKV, sondern auch auf Mengen- und Ausgabenbegrenzungen in der GKV.

Eine Angleichung der kassen- und privatärztlichen Vergütungen lässt sich gewiss nicht von heute auf morgen durchsetzen. Das Projekt wäre zudem mit Befürchtungen belastet, es werde eine Tür zur Bürgerversicherung geöffnet. Gingen die GKV-Honorare nach oben, und das auch noch ohne Leistungsbegrenzung, würden die Beitragszahler spürbar belastet. Gingen die PKV-Honorare nach unten und würden gleichzeitig Leistungen budgetiert, hätten die niedergelassenen Ärzte mit erheblichen Umsatzverlusten zu rechnen. Ein Dilemma für die Gesundheitspolitik.