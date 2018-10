Börsengang

Frankfurt. Zulieferkonzern beendet ersten Handelstag im Plus. Emission hat ein Volumen von 3,9 Milliarden Euro

Von Brigitte Scholtes, 12.10.2018

Knorr-Bremse hat trotz der Turbulenzen der vergangenen Tage ein erfolgreiches Börsendebüt geschafft. Der erste Kurs der Aktie lag mit 80,10 Euro leicht über dem Emissionspreis von 80 Euro. Im Handelsverlauf legte das Papier des Münchner Weltmarktführers für Zug- und Lkw-Bremssysteme weiter um gut zwei Prozent zu und schloss am Abend leicht über dem Ausgabekurs. Bei insgesamt rund 48 Millionen platzierten Aktien liegt das Volumen des Börsengangs bei knapp 3,9 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als Siemens Healthineers beim Gang aufs Parkett im März dieses Jahres erreicht hatte, immerhin aber die zweitgrößte Emission des Jahres in Deutschland.

Freuen dürfte sich vor allem Eigentümer Heinz Herrmann Thiele, jetzt schon einer der reichsten Deutschen, der zusammen mit seiner Tochter Julia den gesamten Emissionserlös einstreicht. Die Familie hat 30 Prozent ihrer Anteile verkauft, Thiele, inzwischen Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, will mit dem Erlös sein Erbe regeln. Als Mehrheitsaktionär werde er weiterhin für Kontinuität und Stabilität sorgen, sagte er, nachdem er als erster die Börsenglocke geläutet hatte. Das Unternehmen selbst aber, an dessen Spitze Thiele selbst 30 Jahre lang gestanden hatte, geht leer aus. Vorstandschef Klaus Deller gibt sich gelassen: „Wenn Sie sich unsere Bilanz anschauen, dann sehen Sie, dass das Unternehmen kerngesund ist“, sagte er. Knorr-Bremse habe die Kraft, selbst genügend Mittel zu beschaffen, um größere Akquisitionen zu stemmen. Dazu könne man sich nun auch am Kapitalmarkt bedienen. Die Geschäftsstrategie ändere sich wegen des Börsengangs aber nicht. Als Weltmarktführer bleibe Knorr-Bremse ehrgeizig: „Der Champion sucht immer die nächste weitere Herausforderung“, erklärt Deller, „Wir wollen unseren Kunden Systemlösungen bieten, die den Betrieb der Fahrzeuge sicherer und effizienter machen und die die Fahrzeuge erschwinglicher machen.“ Knorr-Bremse plant für das kommende Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Autozulieferer Continental, die Unternehmen wollen die Entwicklung autonom fahrender Lkw vorantreiben.

Auch wenn sich die Beteiligten das gestern nicht anmerken ließen: Sie dürften erleichtert sein über das gelungene Börsendebüt. Das Umfeld war zwar nicht optimal, aber weit besser als noch am Mittwoch oder Donnerstag, als die Börse eingebrochen war. Die Investoren wüssten um die Substanz des Unternehmens, sagte Knorr-Bremse-Chef Deller selbstbewusst. Am Dienstag erst war der Internet-Möbelhändler Westwing an die Börse gegangen, die Aktie hatte im Tagesverlauf einen heftigen Rückschlag erlitten und war um 15 Prozent unter den Ausgabepreis gesunken.

2018 dürfte mit bisher 13 Börsengängen im Prime Standard und einem Emissionsvolumen von etwa 11,3 Milliarden Euro das bisher beste Jahr für Neuemissionen seit dem Neue-Markt-Boom werden. Für das restliche Jahr streben derzeit noch vier Unternehmen einen Börsengang an, während der Stuttgarter Anlagenbauer Exyte diesen jedoch vor wenigen Tagen zurückgestellt hatte.