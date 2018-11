Urteile heute wahrscheinlich

08.11.2018 Köln. Die Umwelthilfe taucht mal wieder vor Gericht auf. Diesmal wollen die Umweltschützer Fahrverbote in Köln und Bonn erzwingen, damit es in diesen Städten am Rhein endlich wieder halbwegs saubere Luft gibt.

Kurz vor dem Beginn der Gerichtsverhandlung über mögliche Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn hat die Deutsche Umwelthilfe NRW-Ministerpräsident Armin Laschet scharf kritisiert.

"Herr Laschet opfert die Lungen der Bürger in den stark belasteten Städten den Profitinteressen der Automobilindustrie", sagte der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch.

"Er hat ein Herz für Dieselstinker", kritisierte Resch. Anders könne er es nicht verstehen, dass sich der CDU-Politiker nicht für seine Bürger einsetze. "Das halte ich für einen einzigartigen Skandal. Ein Landesvater muss sich um seine Bürger kümmern und nicht um wenige Automobilkonzerne, die eben das Interesse haben, möglichst wenig Ausgaben zu haben und möglichst hohe Profite", meinte Resch.

Vor dem Kölner Verwaltungsgericht begann am Donnerstag eine Verhandlung über die Forderung der Umweltschützer, den Luftreinhalteplan zu verschärfen und EU-Grenzwerte für den Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) einzuhalten. (dpa)