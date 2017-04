Einzelhandel im Umbruch

Düsseldorf/Köln. Der kanadische Warenhauskonzern Hudson’s Bay, der Kaufhof vor anderthalb Jahren übernommen hat, will von Krise nichts wissen und kündigt stattdessen 20 Prozent Wachstum binnen zwei Jahren an.

Von Georg Winters, 07.04.2017

Turbulente Zeiten für Kaufhof: Der Rückzug von Firmenchef Olivier Van den Bossche fällt in eine Phase, in der sich beunruhigende Nachrichten über den Konzern häufen. Kaufhof kämpft nicht nur mit Umsatzrückgängen. Im Geschäftsjahr 2016/17 schrieb das Europageschäft der kanadischen Kaufhof-Eigentümerin Hudson's Bay (HBC) unter dem Strich auch rote Zahlen. Nun soll es ein neuer Europachef richten.

Der HBC-Verwaltungsratsvorsitzende und Großaktionär Richard Baker bemühte sich am Freitag bei einem Besuch der Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Königsallee, Sorgen über die Zukunft der deutschen Kette zu zerstreuen. Seine Botschaft: Die Kanadier sehen Europa als Markt mit großen Chancen.

Mit dem neuen Deutschland-Chef Wolfgang Link, der einst für die frühere Kaufhof-Mutter Metro im Lebensmittelgeschäft tätig war, sollen die Umsätze in Europa in den kommenden 24 Monaten um 20 Prozent steigen. Für 2017 seien in Europa etwa 400 Millionen Euro Investitionen geplant, davon etwas weniger als die Hälfte in Deutschland, sagte der HBC-Verwaltungsratsvorsitzende und Großaktionär Richard Baker gestern in Düsseldorf. Wie viel davon in die Outlet-Kette Saks Off 5th fließen soll, die im Frühsommer in Düsseldorf (Carsch-Haus) starten und in Deutschland 2017 noch vier weitere Standorte bekommen soll, ist offen. Auf jeden Fall bleibe es bei der Milliarde Euro, die binnen fünf bis sieben Jahren in Deutschland investiert werden soll.

Die Reihenfolge der Projekte, in die Geld gesteckt wird, könne sich aber schon mal ändern, heißt es. Da passe man sich den Marktbedingungen und den Kunden an.

Zunächst macht Kaufhof unter dem Strich noch Verluste. Wie viel, sagt keiner. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdiene das Warenhaus allerdings Geld, und zwar nicht weniger als zu dem Zeitpunkt, zu dem Hudson’s die Warenhauskette übernommen habe, versichern Storch und Baker. Dass HBC Europe, das derzeit noch nahezu identisch ist mit den Kaufhof-Aktivitäten in Deutschland und Belgien, zuletzt operativ fast 300 Millionen Euro Verlust gemacht habe, sei nicht richtig. Das steht zwar so im Geschäftsbericht, aber die Zahlen sind nach Angaben des HBC-Managements falsch interpretiert worden.

Was HBC einräumt: „Kaufhof war nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Aber das soll mit dem Investitionsprogramm anders werden. Gerüchte, die Kanadier könnten Galeria Kaufhof wieder verkaufen, seien „absurd“, heißt es. Aber: Es seien herausfordernde Zeiten für das Geschäft, das unter der Online-Konkurrenz leide, darunter, dass Menschen seltener als früher in die Warenhäuser strömten.

Natürlich auch darunter, dass das Bekleidungsgeschäft nicht so recht funktioniert, wenn der Winter nicht kalt genug ist. Und unter hohen Personalkosten. Man bekenne sich zur Tarifpartnerschaft, beteuern die HBC-Verantwortlichen. Aber das tut auch Metro-Chef Olaf Koch, und der verhandelt mit Verdi über neue Lohnkonditionen bei der Tochter Real. All das hält die Kanadier nicht davon ab, in großen Kategorien zu denken. Galeria Kaufhof ist für sie nach eigenen Angaben der Brückenpfeiler auf dem Weg zu Wachstum in der alten Welt. Bei ihnen sei alles groß, neu und aufregend – dieses Gefühl wollen sie dem Kunden geben.

Und es herrscht der Glaube an das, was Vorstandschef Storch als Ziel ausgibt: „Wir wollen unsere Warenhäuser in Deutschland zu den besten Warenhäusern der Welt machen.“ Mögliche Kosteneinsparungen? „Wir versuchen immer und überall, Kosten zu sparen.“ Möglicher Stellenabbau? Wenn die Strategie aufgehe, können die Zahl der Jobs bei Galeria Kaufhof sogar wachsen, sagt Storch. Optimismus pur.