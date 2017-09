Piloten setzten wilden Streik fort

Zwei Flugzeuge der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin stehen am 13.09.2017 auf dem Vorfeld vom Flughafen in Stuttgart (Baden-Württemberg). Am Dienstag und Mittwoch blieben viele Flugzeuge von Air Berlin stehen.

Düsseldorf. Während das insolvente Unternehmen bis morgen Angebote von Kaufinteressenten annimmt, um Teile des Flugbetriebes, der Technik oder auch das ganze Unternehmen fortzuführen, legten die Piloten gestern erneut Teile des Flugbetriebes lahm.

Von Reinhard Kowalewsky, 13.09.2017

Der Kampf um Air Berlin nimmt an Dramatik zu: In einer offensichtlich koordinierten Aktion meldeten sich rund 150 Kapitäne und Co-Piloten krank und sorgten für den Ausfall von mindestens 70 Verbindungen. So wollten sie Druck aufbauen, damit das Unternehmen für die Piloten einen speziellen Sozialplan für den Übergang zu anderen Firmen anbietet.

Drei Bundesminister kritisierten die faktischen wilden Streiks und riefen dazu auf, die Rettung großer Teile von Air Berlin nicht durch weitere Flugausfälle zu gefährden. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann rief die Piloten in einem offenen Brief auf, ab heute wieder komplett zur Arbeit zu erscheinen, nachdem bereits mehr als zwei Dutzend Piloten der noch am Dienstag 200 krank gemeldeten Flugzeugführer wieder zurück gekommen waren. Winkelmann: „Meldet Euch aus dem Off freiwillig zurück. Unterstützt uns in dieser für das Unternehmen existenzbedrohenden Situation.“

Er nannte auch einen Zeitplan: Nachdem Interessenten bis morgen ihre Angebote für Teile von Air Berlin abgegeben haben, soll der Gläubigerausschuss bis zum 21. September entscheiden, wer für welche Teile den Zuschlag erhält. Ziel sei, möglichst viele der rund 8000 Jobs zu erhalten. Dabei gibt es zwei Knackpunkte: Für wichtige Teile des Unternehmens wie die Verwaltung in Berlin ist kein ernstzunehmender Bewerber in Sicht. Und für keinen der zu anderen Firmen wechselnden Mitarbeiter wird vorgesehen sein, dass der jetzige Tarifvertrag weiter gilt.

Dies stört am meisten Piloten und Co-Piloten, die schon lange dabei sind und die oft noch Verträge aus der Zeit des berühmten Ferienfliegers LTU haben. „Die haben ihr sehr hohes Gehaltsniveau von früher hin zu Air Berlin mitgenommen“, sagt der frühere LTU-Chef Hans-Joachim Driessen, „und jetzt versuchen die ihre Interessen erneut knallhart durchzusetzen.“

Er sagt aber auch wie fast alle Experten, dass die Piloten sich mit ihren Krankmeldungen verrechnet haben: „Air Berlin ist wegen der anhaltend hohen Verluste in der Insolvenz. Kein neuer Investor hat ein Interesse daran, die teilweise sehr hohen Gehälter der Piloten zu übernehmen.“

Auch wegen der harten Kritik an den vielen Krankmeldungen, versucht die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nun zu retten, was zu retten ist. Über die Arbeitsverträge sei man bereit, mit den künftigen neuen Arbeitgebern zu sprechen, sagt VC-Sprecher Markus Wahl. Aber Air Berlin solle nun zusagen, dass Piloten entsprechend ihrer Berufserfahrung auf die neuen Arbeitgeber verteilt werden. Konkret wird nach Information unserer Redaktion verlangt, dass ältere, sehr gut verdienende Piloten zum britischen Interessenten Easyjet wechseln, wohingegen jüngere Kollegen beim Lufthansa-Ableger Eurowings landen sollen.

Dabei zeichnet sich ab, wo die Betriebsteile von Air Berlin landen. Der Lufthansa-Ableger Eurowings wird wohl die meisten innereuropäischen Routen übernehmen – das Unternehmen hat nach Information unserer Redaktion 300 Bewerbungen für neu ausgeschriebene Stellen für Piloten und Flugbegleiter bereits erhalten. Eurowings würde auch gerne einen großen Teil der in Düsseldorf stationierten Langstreckenflieger übernehmen. Eine Reihe an Strecken in Europa will der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus der britischen Easyjet geben.