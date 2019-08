Grüne fordern mehr Tierschutz

ILLUSTRATION - Zum Themendienst-Bericht von Bernadette Winter vom 2. August 2019: Welche felligen Begleiter passen gut zu Senioren? Geht es einem um den Körperkontakt, sind Hund und Katze am besten geeignet. Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Berlin. Die Grünen-Politikerin Renate Künast fordert ähnliche Tierschutz-Maßstäbe für Schlachtvieh wie für Haustier. Zudem übte sie scharfe Kritik an der Regelung zur Ferkelkastration.

Von Kristina Dunz, 12.08.2019

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat für den Umgang mit Schlachttieren gleiche Maßstäbe wie bei Haustieren gefordert. „Es ist ein Unding, dass die betäubungslose Kastration von Ferkeln nicht wie vereinbart zum 1. Januar 2019 gestoppt, sondern die Frist dafür um zwei Jahre verlängert wurde“, sagte die frühere Agrarministerin unserer Redaktion. „Und nun läuft alles darauf hinaus, dass die Schweinehalter sich den Tierarzt sparen und die Ferkel selbst mit Isofluran betäuben und dann kastrieren.“ Bei Haus- und Heimtieren seien die Deutschen achtsam, aber die Tiere in der Massenhaltung überließen sie ihrem Schicksal. „Stellen Sie sich vor, ein Hundehalter würde anfangen, ohne Tierarzt an seinem Dackel herum zu operieren, und darauf verweisen, dass er einen Isofluran-Kurs gemacht hat.“ Die Staatsanwalt würde sehr schnell ermitteln.

Bauern dürfen Ferkel selbst kastrieren

Viele Bauern, die ihre Ferkel bislang selbst kastrieren, wollen die Tiere nach dem Verbot der betäubungslosen Kastration auch selbst narkotisieren dürfen. Das Bundeskabinett hat eine Verordnung des Landwirtschaftsministeriums von Julia Klöckner (CDU) beschlossen, nach der die Verwendung des Narkosemittels Isofluran künftig auch durch Landwirte erlaubt sein soll. Bisher ist dies Tierärzten vorbehalten. Künast sagte, das Ferkel sei wie ein Dackel ein Tier, für das der 2002 im Grundgesetz verankerte Tierschutz gelte. Das Problem sei, dass die Artikel 12 und 14 im Grundgesetz zu Berufsfreiheit und Eigentum gerade bei Schlachttieren immer höher gewichtet würden als der Tierschutz. Das dürfe nicht sein. „Das bedeutet nämlich die faktische Abschaffung des Tierschutzes“, sagte Künast.

Sie forderte eine Verkürzung der Transportzeiten von Schlachttieren von acht auf vier Stunden und mehr Kontrollen der Versorgungspausen. „Tieren dürfen auch während der Transporte nicht ohne vernünftigen Grund Schmerzen zugefügt werden“, betonte die Bundestagsabgeordnete mit Blick auf jüngste Berichte über verdurstete und kollabierte Tiere während des Schlachttransports. Tierquälerei könne mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden. „Das muss dann auch angewendet werden. Ich hoffe, es kommt dann auch zu mehr Verurteilungen.“

Bei der Verlängerung der Frist bis zu einem Verbot der Kastration von Ferkeln ohne Betäubung sei argumentiert worden, dass Strafen in Deutschland die Tierquälerei im Nachbarland nicht verhinderten. Ähnlich sei es beim Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig gewesen, das sich gegen ein Verbot des Kükenschredderns entschieden habe, weil Alternativen dazu durch die Geschlechtsbestimmung im Ei in naher Zukunft wohl möglich sein würden. Künast sagte: „Das ist doch absurd. Wenn ein Auto beschädigt werden würde, sagt auch keiner, das wäre sanktionsfrei, weil es vermutlich später einmal Möglichkeiten gibt, die Beule zu reparieren.“