Kommentar zum Prozess gegen Anton Schlecker

Anton Schlecker hat die Öffentlichkeit nie gesucht. Als Unternehmer baute er im Stillen mit Geschäftssinn, Schläue und einem erheblichen Anteil Rücksichtslosigkeit sein Unternehmen auf, das nur auf ihn und seine Familie ausgerichtet war. Die Pleite zwingt ihn jetzt vor Gericht.

Von Helge Matthiesen, 07.03.2017

Die Aufmerksamkeit für den Prozess ist hoch. Mit Schlecker haben viele noch eine Rechnung offen. Die Insolvenz der Drogeriemarktkette war eine der größten Pleiten der Nachkriegsgeschichte. Mehr als 25 000 Frauen verloren ihren Job allein in Deutschland. Viele von ihnen haben nach dem Ende ihres Schlecker-Marktes beruflich nicht wieder Fuß gefasst.

Die Politik hat sie vor fünf Jahren so rücksichtslos behandelt, wie es sich Gewerkschaften und Parteien bei großen Industrieunternehmen nie erlaubt hätten. Es mag Gründe geben, Einmischungen des Staates in die Wirtschaft für einen grundsätzlichen Fehler zu halten. Hier war der Unterschied besonders krass. Man ließ die Frauen ganz überwiegend mit ihren Problemen allein. Daran erinnert sich vermutlich niemand gerne.

So ist die kühle Distanz auffällig, mit der das Verfahren beginnt. Man könnte Mitleid haben mit Anton Schlecker, der so hoch stieg und so tief fiel. Doch so ist es nicht und das ist seine eigene Schuld. Schlecker hat seine Mitarbeiter nie besonders gut behandelt. Schlecker ist für viele das Beispiel für einen rücksichtslosen Unternehmer, den sie bestraft sehen wollen. Nach dem eigenen schlechten Gewissen fragt niemand. Schlecker verdient trotz dieser Stimmung ein faires Verfahren.