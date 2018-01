Ex-Ford-Chef wird VDA-Boss

Köln. Der Kölner Bernhard Mattes soll spätestens zum 1. April das Amt des Präsidenten beim Verband der Automobilindustrie übernehmen. Er steigt damit auf zu einem der mächtigsten Lobbyisten der Republik auf.

Von Michael Bröcker, Florian Rinke, 11.01.2018

Man kann Bernhard Mattes wohl als sportbegeistert bezeichnen: Er fährt gerne Ski, sein Golf-Handicap soll bei 22 liegen – und dann ist da natürlich noch die Liebe zum 1. FC Köln. Doch im Block West 5, Reihe 20, wo er seit Jahren die Spiele des Bundesliga-Vereins verfolgt, wird man ihn in Zukunft vermutlich seltener sehen. Denn Präsident des 1. FC Köln will er zwar nicht werden, so sagte es der frühere Ford-Deutschland-Chef mal in einem Interview, dafür übernimmt er ein anderes Spitzenamt: Mattes wird oberster Chef-Lobbyist der deutschen Automobilindustrie.

Der bisherige Vorsitzende des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, werde am 30. Januar die letzte Vorstandssitzung des VDA leiten und am selben Abend zum letzten Mal den traditionellen Neujahrsempfang des VDA in Berlin eröffnen. Die beiden stellvertretenden VDA-Chefs, Daimler-Chef Dieter Zetsche und der nordrhein-westfälische Unternehmer Arndt Kirchhoff, sollen sich in den vergangenen Wochen mit weiteren Mitgliedern des Vorstands auf den früheren Ford-Chef geeinigt haben, erfuhr unsere Redaktion aus Vorstandskreisen. Demnach soll der 61-jährige Mattes möglichst zeitgleich mit einer neuen Bundesregierung sein Amt übernehmen können. Spätestens am 1. April soll Mattes ins Amt kommen.

Er steigt damit auf zu einem der mächtigsten Lobbyisten der Republik, immerhin vertritt der Verband der Automobilindustrie die Interessen von rund 600 Herstellern und Zulieferern mit rund 800 000 Beschäftigten. Ihre Interessen, so vielfältig sie auch sind, muss der gebürtige Wolfsburger künftig gegenüber der Politik vertreten. Das Amt des VDA-Präsidenten gilt als eine der einflussreichsten (und bestbezahlten) Lobbytätigkeiten in Berlin. Das Gehalt des Chef-Lobbyisten wird auf rund 700 000 Euro geschätzt.

Der bisherige Präsident Matthias Wissmann war im Zuge der Diesel-Debatte in die Kritik geraten. So hatte Wissmann noch während der laufenden Verhandlungen zwischen Wirtschaft und Politik beim Diesel-Gipfel offenbar eine unabgestimmte Pressemitteilung veröffentlicht, in der er mehr „Rechtstreue“ und „Selbstreflexion“ anmahnte. Daimler-Chef Dieter Zetsche war erzürnt, aber auch die Politik ärgerte zusehends das eigenmächtige Verhalten des früheren Verkehrsministers.

Selbst die sonst der Autoindustrie nahestehende Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr damaliger CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt rückten von Wissmann ab. Auch im SPD-geführten Wirtschaftsministerium galt die Losung, man müsse einen neuen Verbandspräsidenten finden, um die verhärteten Fronten zwischen Automobilindustrie und Umweltorganisationen aufzubrechen.

Der frühere Ford-Deutschland-Chef Mattes gilt in dem Ressort als „Anti-Wissmann“, als „kleinster gemeinsamer Nenner“. Der Verband werde an Bedeutung verlieren, prognostiziert ein hochrangiger Beamter des Wirtschaftsministeriums. Ein Brancheninsider sieht das anders: „Mattes ist ein Profi, der gelernt hat, widerstreitende Interessen auszugleichen. Er ist kein Scharfmacher, das wird dem Verband guttun.“

Als Chef der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer hat Mattes politische Kontakte geknüpft, diplomatisch zwischen der omnipräsenten Donald-Trump-Kritik und der berechtigten Interessenwahrnehmung für die deutsche Wirtschaft vermittelt.

Im Dezember probte Mattes seine neue Rolle schon mal in einem Interview, wo er sich dafür aussprach, den Steuervorteil beim Diesel beizubehalten, nachdem VW-Chef Matthias Müller diesen sehr zum Ärger etlicher Kollegen infrage gestellt hatte. „Ein guter Mix der Motorentechnik war in der Vergangenheit und ist auch weiterhin sinnvoll“, sagte Mattes.