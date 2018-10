02.10.2018 Frankfurt/Main. Eurokritische Aussagen aus den Reihen einer der populistischen Regierungsparteien Italiens haben den Dax am Dienstag belastet.

Der deutsche Leitindex fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,66 Prozent auf 12.257,43 Punkte und büßte damit einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Bereits am Freitag hatte Italiens Schuldenpolitik die Anleger vergrault.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stand am frühen Dienstagnachmittag 1,04 Prozent im Minus bei 25.904,83 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es etwas weniger stark nach unten.

Auslöser der jüngsten Turbulenzen war ein Radiointerview mit Claudio Borghi, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses in der italienischen Abgeordnetenkammer. Borghi sagte, er sei mehr als sicher, dass Italien mit einer eigenen Währung die gegenwärtigen Probleme lösen könnte. Auch wenn führende Politiker umgehend den Verbleib in der Eurozone versicherten, kam es erneut zu einem starken Anstieg der Risikoaufschläge für italienische Anleihen.

Autowerte schlugen sich nach dem Koalitionskompromiss zum Diesel-Maßnahmenpaket besser als der schwache Gesamtmarkt. BMW legten etwas zu, und die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) notierten minimal im Plus. Die Aktien von Daimler zogen sogar an der Dax-Spitze um 2 Prozent an. Am Dax-Ende fanden sich die Aktien von Siemens mit einem Minus von rund 3 Prozent wieder. Die britische Investmentbank HSBC hatte ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Industriekonzerns gestrichen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Montag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,36 Prozent auf 140,77 Punkte. Der Bund Future legte um 0,35 Prozent auf 159,35 Punkte zu. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1540 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1606 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8616 Euro gekostet. (dpa)