Zahlen für 2016

12.07.2017 Wiesbaden. Arbeiten bis ins hohe Alter? Für immer mehr Menschen in Deutschland und Europa ist das Alltag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus dem Herbst hat sich in Deutschland die Quote der Erwerbstätigen im Alter von 65 bis 69 Jahren binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Betrug sie 2005 noch 6,5 Prozent, lag sie 2015 bei 14,5 Prozent. Somit ging seinerzeit etwa jeder siebte Mensch in dieser Altersgruppe einem bezahlten Job nach. Heute legt die Wiesbadener Behörde Zahlen zur Erwerbstätigkeit von älteren Menschen (65 bis 74 Jahre) für das Jahr 2016 vor. (dpa)