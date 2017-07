Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

25.07.2017 Frankfurt/Main. Nach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt versucht sich der Dax aktuell an einer Stabilisierung.

Unterstützt wurde er bei seinem neuerlichen Anstieg in Richtung der 12 300-Punkte-Marke von einem überraschend starken Ifo-Geschäftsklimaindex und erwarteten neuen Rekorden an den US-Börsen.

Der Euro, dessen Stärke der Auslöser für die Kursverluste im deutschen Leitindex war, bewegte das deutsche Börsenbarometer trotz eines ebenfalls kräftigen Anstiegs nicht.

Am Nachmittag gewann der Dax 0,66 Prozent auf 12 288,91 Punkte. Der MDax rückte um 0,56 Prozent auf 24 662,21 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,50 Prozent auf 2269,26 Zähler nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,01 Prozent zu. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1699 US-Dollar gehandelt und erreichte damit den höchsten Stand seit 2015. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Gewinnaussichten exportorientierter deutscher Unternehmen schmälern.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der die konjunkturelle Stimmung in Deutschland widerspiegelt, war im Juli auf einen neuen Rekordwert gestiegen statt leicht zu schwächeln. Die Helaba lobte diese Entwicklung.

Das sei eine Überraschung gewesen. Alles in allem bleibe das Wachstumsszenario damit intakt, schrieben sie. Allerdings gab es auch kritische Stimmen: "Es könnte sein, dass dieser Rausch irgendwann in einem Kater endet", warnte etwa LBBW-Volkswirt Uwe Burkert. Außerdem gab er zu bedenken, dass die Negativ-Schlagzeilen zu möglichen Kartellabsprachen in der deutschen Autoindustrie und der jüngste Höhenflug des Euro noch nicht in der aktuellen Umfrage erfasst seien.

Während die Anleger weiter überwiegend die Finger von den deutschen Autoaktien ließen, so dass diese sich im unteren Drittel des Dax befanden, legten die Aktie von Henkel im Leitindex um 1,2 Prozent zu. Das Analysehaus Jefferies nahm die Aktie des Konsumgüterherstellers mit "Buy" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung auf. Commerzbank und Deutsche Bank waren mit jeweils 2,3 Prozent die Favoriten im Dax und setzten damit ihre jüngste Erholung fort.

Unter den deutschen Einzelwerten im MDax enttäuschte der Kunststoff-Spezialist Covestro trotz starker Geschäftszahlen für das zweite Quartal sowie seiner angehobenen Jahresprognose. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa hatte vor allem mit Blick auf wichtige Geschäftsbereiche mehr erwartet. Die Anteile der Bayer-Tochter büßten am Ende des Indexes für mittelgroße Unternehmen 2,0 Prozent ein.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Montag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 140,92 Punkte. Der Bund Future sank um 0,35 Prozent auf 161,86 Punkte. Den Referenzkurs für den Euro hatte die Europäische Zentralbank am Montag auf 1,1648 (Freitag: 1,1642) US-Dollar festgesetzt. (dpa)