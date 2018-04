Neuer Eigentümer

Bonn/Lohmar. Die Konzernleitung der GKN hatte den Verkauf noch versucht zu verhindern, doch ohne Erfolg. Von möglichen Umstrukturierungen im Unternehmen wären auch Hunderte Mitarbeiter in den Werken in Lohmar und Bad Godesberg betroffen.

Der britische Auto- und Luftfahrtzulieferer GKN hat einen neuen Eigentümer. Der Sanierungsspezialist Melrose mit Sitz in London hat die Aktionäre nach einem monatelangen Übernahmekampf überzeugt. Letztendlich stimmten 52,4 Prozent der GKN-Aktionäre dem Verkauf in der vergangenen Woche zu. Der Kaufpreis lag bei 7,9 Milliarden Pfund (neun Milliarden Euro). Die Geschäftsführung des Traditionsunternehmens hatte sich zuvor für eine andere Lösung eingesetzt.

GKN hat in der Region drei Standorte. In Lohmar sind bei GKN Walterscheid und GKN Driveline zusammen deutlich mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Am Standort Bonn Bad Godesberg bei GKN Sinter Metals arbeiten wiederum mehr als 600 Mitarbeiter. Trotz der feindlichen Übernahme und der offensichtlichen Absichten des neuen Mehrheitseigners machen sich die Mitarbeiter noch keine Sorgen.

„Die Werke laufen gut“, sagt ein Mitarbeiter im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Natürlich habe man gehofft, dass der Verkauf scheitert und die geplante Lösung der Konzernleitung Realität würde – diese wollte das Unternehmen aufspalten und nur die Auto-Sparte GKN Driveline an den US-Anbieter Dana verkaufen. „Das wäre der bessere Weg gewesen“, findet der GKN-Mitarbeiter aus Lohmar. „Die bieten die gleichen Produkte an und an der Struktur des Unternehmens hätte sich wohl nichts geändert.“

Jetzt hat ein Eigentümer mit dem Motto „buy-improve-sell“ („kaufen-verbessern-verkaufen“) das Sagen im Unternehmen. Allerdings war die Zusage der Aktionäre an einige Bedingungen geknüpft. Melrose hat sich verpflichtet, die Luftfahrtsparte noch mindestens fünf Jahre zu halten. Gleichzeitig stellte der Sanierer höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Aussicht. GKN liefert Teile für Boeings 737-Jets und Black Hawk Helikopter sowie Komponenten für Autos von Volkswagen und Ford. „Melrose war gut vorbereitet, um die Aktionäre zu überzeugen“, erklärt der Mitarbeiter in Lohmar – auch was einzelne Standort angehe.

Die Mitarbeiter haben über das firmeneigene Intranet die Neuigkeiten erfahren. Eine Betriebsversammlung habe es bisher nicht gegeben. Allerdings habe die Konzernleitung ihre Bedenken geäußert, dass sich Melrose übernehme, weil es die erste Übernahmen dieser Größe für den Sanierer sei.

GKN hat weltweit mehr als 56 000 Mitarbeiter und schaut auf eine mehr als 250-jährige Ingenieursgeschichte zurück.