KOMMENTAR zu Kaufhof

Der kanadische Kaufhof-Eigentümer muss bald Ergebnisse in Europa vorweisen. Die klassischen Kaufhof-Filialen sieht er dabei mittlerweile in der zweiten Reihe.

Von Delphine, Sachsenröder, 07.04.2017

Anderthalb Jahre nach der Übernahme von Kaufhof durch den kanadischen Einzelhändler Hudson's Bay ist die anfängliche Euphorie der Ernüchterung gewichen. Nach Management-Zoff und anschließendem Chefwechsel in der Kölner Zentrale steht endgültig fest: Der neue Eigentümer ist alles andere als als ein weißer Ritter, der dem leicht behäbigen deutschen Kaufhauskonzern geduldig das „Weiter so“ finanziert.

Im Gegenteil. Die Kanadier stehen mit eigenen roten Zahlen unter enormem Druck. Ihre ehrgeizigen Pläne müssen sich schnell auszahlen. Bei Kaufhof hat die Rabattstrategie der neuen Eigentümer bisher keinen Erfolg gezeigt. Deshalb ziehen sie nun die Bremse bei den Investitionen und schwenken auf Sparkurs um. Über einen Ausstieg aus dem Tarifvertrag wurde bereits spekuliert. Immobilien wie die Kölner Kaufhof-Zentrale werden gnadenlos verscherbelt.

Zum Durchbruch in Europa setzen die Kanadier offenbar auf den für diesen Sommer geplanten Start ihrer Designer-Outlet-Kette Saks Off 5th und weitere Projekte in den Niederlanden. Für die klassischen Kaufhof-Warenhäuser ist bisher keine wegweisende Strategie erkennbar. Sollte auch der neue Deutschland-Chef keinen Weg finden, könnten die Kanadier – entgegen anderslautender Beteuerungen – schnell wieder aussteigen. Dann wäre der Weg erneut frei für die oft diskutierte Fusion von Kaufhof mit Karstadt.