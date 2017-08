Moderne Landwirtschaft

Bonn. Melkroboter, Bodenscanner und Agrardrohnen: Auf deutschen Bauernhöfen heißt der Trend „Digital Farming“. Auch in Betriebe in der Region hält moderne Technik Einzug.

Von Hannah Rüdiger, dpa/ga, 12.08.2017

Melkroboter, Bodenscanner und Agrardrohnen: Auf deutschen Bauernhöfen geht der Trend längst in Richtung „Digital Farming“. Auch im Rheinland setzen Landwirte zunehmend auf vernetzte und intelligente Geräte, die den Arbeitsalltag erleichtern – zumindest diejenigen, die es sich leisten können. „Viele Ackerbauern in der Region arbeiten zum Beispiel mit GPS, um die Fahrzeuge genauer steuern zu können“, berichtet ein Landwirt aus Bonn.

Das nötige Equipment für GPS-Lenksysteme kommt die Bauern mit bis zu 10 000 Euro pro Stück teuer zu stehen. Tatsächlich gehört diese damit sogar noch zu den günstigeren Anschaffungen. Während viele landwirtschaftliche Großbetriebe autonome Roboter ihre Felder bestellen lassen, geraten kleinere Höfe bei der digitalen Transformation schnell in Finanzierungsnot. Am Willen scheitert es nicht. Hinzu kommt, dass der Einsatz von digitalen Technologien nicht nur Erträge optimieren, sondern auch Umweltschutzauflagen erfüllen soll. Eine novellierte Düngeverordnung könnte nun dazu führen, dass Landwirte noch mehr aufrüsten müssen.

Neu an der Verordnung des Bundes, die zum 2. Juni 2017 in Kraft getreten ist, ist zum Beispiel eine Obergrenze für Stickstoffdüngung. Konkret soll der Einsatz von Düngemitteln an den tatsächlichen Bedarf der Pflanzen angepasst werden, um den Boden nicht zu sehr zu belasten. „Mit den neuen Regelungen zur Düngung wird sichergestellt, dass der Dünger bei den Pflanzen ankommt, aber nicht im Grundwasser“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. „Damit wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, die Belastungen zu senken.“

Digitalisierung hilft bei der Landwirtschaft

Möglich wird die effiziente Düngung zum Beispiel durch digitale Sensoren, die den Stickstoffgehalt der Pflanzen und somit auch deren Düngebedarf genau berechnen können. Die Hersteller dieser sogenannten N-Sensoren, also Stickstoff-Sensoren, beziffern die Stickstoff-Einsparungen auf bis zu 14 Prozent. Sowohl der Bauernverband als auch Europas größter Agrarhandelskonzern Baywa gehen nun davon aus, dass Landwirte verstärkt in Digitaltechnik zur Düngung investieren werden. „Von rund 275 000 Landwirten in Deutschland sind nach unserer Einschätzung mindestens 200 000 von der Düngeverordnung betroffen“, berichtet Josef Lutz, der Vorstandschef von Baywa.

Grundsätzlich eröffnet die technische Aufrüstung zahlreiche Möglichkeiten. „Die Digitalisierung hilft uns dabei, präziser zu düngen und die Geräte exakter zu steuern“, erklärt Erich Gussen, der Vizepräsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands (RLV). Landwirtschaftliche Betriebe seien heute in ihrer Funktionsweise nicht mehr wesentlich von volkswirtschaftlichen Unternehmen zu unterscheiden. „Zu der Arbeit auf dem Acker kommt noch die Arbeit im Büro, meistens am Abend und am Wochenende“, sagt Gussen, der selbst Ackerwirt ist. Ohne digitale Hilfsmittel sei der Verwaltungsaufwand kaum zu bewältigen.

Doch auch auf dem Bauernhof hat die Digitalisierung ihren Preis: Der Kostenpunkt für einen Stickstoff-Sensor des westfälischen Herstellers Yara liegt bei rund 26 000 Euro. Für kleinere landwirtschaftliche Betriebe sei dies kaum erschwinglich, findet RLV-Vizepräsident Gussen.

Strenge Auflagen bereiten Sorge

Für größere Agrarkonzerne mit dem nötigen Kleingeld scheinen der digitalen Revolution hingegen keine Grenzen gesetzt. „Unsere digitalen Lösungen reichen von der einfachen Düngebedarfsberechnung bis zur satellitengestützten Analyse von Ackerflächen“, berichtet Baywa-Vorstandschef Lutz.

Hintergrund für die Novellierung der Düngeverordnung ist die allgemein unzureichende Wasserqualität in Deutschland. Bereits 2015 hätten alle EU-Mitgliedstaaten einen „ökologisch guten“ Zustand ihrer Gewässer erreichen sollen. In der Bundesrepublik wurden laut Umweltbundesamt aber nur sieben Prozent der natürlichen Wasservorkommen als „gut“ oder „sehr gut“ eingestuft. Eine der Ursachen dafür sei die Landwirtschaft. Im Landwirtschaftsministerium erhofft man sich nun Abhilfe durch die neue Verordnung

Regionale Landwirte wie Erich Gussen betrachten die immer strengeren Auflagen mit Sorge. „Hier in der Region wird es in den nächsten Jahren einen drastischen Strukturwandel geben. Der Aufwand ist für kleine Betriebe einfach zu groß“, sagt Gussen. Obwohl er die Digitalisierung in der Landwirtschaft grundsätzlich begrüßt, gibt es für den Ackerwirt auch Grenzen. „Wir arbeiten hier mit der Natur. Es ist manchmal schwierig, einem in der Stadt beizubringen, dass man nicht alles am Computer lösen kann.“