Treffen der Finanzminister in Baden-Baden

Berlin. Finanzminister Wolfgang Schäuble muss beim Finanzminister-Treffen der G20-Staaten zwischen den USA und dem Rest der Welt vermitteln. Die Interessen sind sehr unterschiedlich.

Von Birgit Marschall, 15.03.2017

Die kommenden Tage werden Wolfgang Schäubles ganze, in vier Jahrzehnten gesammelte Erfahrung als Spitzenpolitiker erfordern: Der Bundesfinanzminister trifft am Donnerstagabend in Berlin zum ersten Mal seinen neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin. Unmittelbar danach, am Freitag und Samstag, ist der CDU-Politiker dann Gastgeber des Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Nationen (G20) in Baden-Baden. Bei allen Terminen ist das diplomatische Geschick Schäubles gefragt, denn seit Donald Trump der neue US-Präsident ist, kündigen sich in vielen Politikfeldern innerhalb der Gruppe der G20-Staaten Konflikte an. Manche Ziele, die sich die deutsche G20-Präsidentschaft ursprünglich gesetzt hatte, lassen sich wegen der Störfeuer aus den USA möglicherweise jetzt nicht mehr umsetzen.

Schäuble will in Baden-Baden eigentlich zwei Dinge ganz groß schreiben: Wie die Widerstandsfähigkeit der Staaten gegen neue Krisen verbessert werden kann, indem sich diese Staaten einer gemeinsamen Prinzipienliste verpflichten. So halten die Deutschen etwa die hohe Verschuldung vieler Länder für problematisch, weil sie deren Krisenanfälligkeit erhöhe, siehe Griechenland und Italien. Zweitens wirbt Deutschland in einem „Compact with Africa“ für mehr Investitionen in Afrika und eine bessere Hilfe zur Selbsthilfe durch den Rest der Welt.

Trump dagegen ist allein darauf konzentriert, die wirtschaftlichen Bedingungen für die USA zu verbessern – andere Regionen der Welt interessieren ihn herzlich wenig. Eine geringere Staatsverschuldung ist für ihn kein Ziel, er plant im Gegenteil ein großes Investitionsprogramm, dessen Finanzierung er bisher im Ungewissen ließ. Die USA werfen Deutschland vor, zu hohe Handelsüberschüsse auf Kosten der USA zu produzieren. Ein Grund dafür sei der viel zu niedrig bewertete Euro. Schäuble weist diese Kritik stets mit dem Argument zurück, dass Deutschland den Euro nicht beeinflussen könne und dass die Exporterfolge schlicht auf der hohen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen beruhe. Eine Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro dürfte allerdings der Wunsch Trumps sein, weshalb manche bereits über einen kommenden Währungswettlauf spekulieren. Inwieweit sich die G20 dagegen in ihrer Abschlusserklärung von Baden-Baden positionieren können, ist die wohl wichtigste Frage.

Zudem will Trump die US-Unternehmensteuern deutlich senken – und die Einnahmeausfälle womöglich durch eine neue Importsteuer kompensieren, die deutsche Exportprodukte empfindlich treffen könnten. Außerdem lässt Trump auch noch die Banken- und Finanzmarktregeln überprüfen, die nach der Finanzkrise 2008/2009 verschärft wurden, um den Ausbruch einer neuen Krise zu verhindern.

Alle diese Pläne sind jedoch das genaue Gegenteil dessen, was Deutschland und auch andere G20-Partner wie neuerdings auch China für richtig und vernünftig halten. Beim Treffen mit Mnuchin und auch in Baden-Baden wird es also darauf ankommen, dass Schäuble den Amerikanern etwas entgegensetzt, ohne die Fronten zu verhärten. Im Vorfeld der Treffen hat sich die deutsche Seite wohl auch deshalb erst einmal vorgenommen, Optimismus zu verbreiten. Es bestehe „natürlich Diskussionsbedarf“, hieß es im Finanzministerium. Die Debatte mit den USA werde aber „konstruktiv“ verlaufen, das habe man aus den bisherigen Gesprächen mit den neuen Partnern in den USA bereits heraushören können.