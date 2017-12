Vor 2020 unwahrscheinlich

Eigentlich sollte der Flughafen BER nach fünf Jahren Bauzeit 2011 in Betrieb gehen.

15.12.2017 Berlin. Gut möglich, dass das Warten auf den BER noch einige Jahre dauert. Heute soll es Klarheit geben. Es wäre allerdings nicht der erste Eröffnungstermin für das Krisenprojekt.

Das Warten auf den Start des neuen Hauptstadtflughafens dürfte noch mehrere Jahre dauern. Heute will sich der Aufsichtsrat nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen wieder auf ein Datum festlegen.

Eine Inbetriebnahme vor 2020 gilt wegen ausstehender Arbeiten, Tests und Abnahmen im Terminal als unwahrscheinlich. Nach Medienberichten will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in der Sondersitzung vorschlagen, im Herbst 2020 mit dem BER an den Start zu gehen. Auch eine Eröffnung im Frühjahr 2021 war vorab im Gespräch.

"Das Flughafen-Projekt BER braucht endlich eine klare Perspektive", forderte die regionale Wirtschaft vor der Sondersitzung. Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg verlangte außerdem, dass die Flughafengesellschaft wieder einen Bau-Geschäftsführer bekommt - einen solchen Posten hatte der Aufsichtsrat zuletzt abgelehnt. "Mit jedem Tag, an dem der BER nicht in Betrieb ist, verschenken Berlin und Brandenburg Chancen", warnte die Vereinigung.

Eigentlich sollte der Flughafen nach fünf Jahren Bauzeit 2011 in Betrieb gehen. Sämtliche Eröffnungstermine sind seitdem jedoch gekippt, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind. Spektakulär platzte die geplante Inbetriebnahme 2012, die keine vier Wochen zuvor abgesagt werden musste. Der Aufsichtsrat will den neuen Termin am frühen Abend (voraussichtlich 17.00 Uhr) verkünden.

Eine neue Finanzplanung soll es aber erst im Frühjahr 2018 geben. Die Kosten für das Flughafen-Projekt sind seit Baubeginn 2006 von 2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, zum Teil auch wegen der deutlichen Vergrößerung des Airports. (dpa)