Handwerk in NRW

11.01.2017 Düsseldorf. Die Kenntnisse in Deutsch und Mathe sind oft zu schlecht für eine Berufsausbildung. NRW-Verband warnt vor einem „neuen Markt für Billiglöhner“.

Der Verband Handwerk NRW fordert eine bessere Qualifizierung von jungen Flüchtlingen. Nur in „Einzelfällen“ eigneten sich Asylbewerber für eine Berufsausbildung, sagte Hauptgeschäftsführer Josef Zipfel. Laut Handwerkspräsident Andreas Ehlert verfügen viele Flüchtlinge über völlig unzureichende Deutsch- und Berufskenntnisse. Er forderte die Landesregierung auf, die Berufsschulpflicht von 18 auf 25 Jahre zu verlängern und eine neue „Vorqualifizierung“ für Flüchtlinge einzuführen. Andernfalls, so das NRW-Handwerk, würden die meisten von ihnen auf dem Weg zu einer qualifizierten Beschäftigung „scheitern“.

„Wir beobachten, dass die Kenntnisse vieler Asylbewerber – besonders in Deutsch und Mathe – bei Weitem nicht für eine Berufsausbildung reichen. Das heutige Angebot an Integrationskursen und Bildungs-Programmen führt nicht zur gewünschten Qualifizierung“, erklärte Zipfel. Manche jungen Flüchtlinge hätten seit Jahren keine Schule mehr besucht. Die Forderung der Handwerker nach einer Ausweitung der Schulpflicht hatte zuletzt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund erhoben. „Wir brauchen eine Lösung für die 18- bis 25-Jährigen, die ihren Schulabschluss nachholen wollen“, sagte NRW-DGB-Chef Andreas Meyer-Lauber.

Noch etwas hindert laut Handwerk NRW viele Flüchtlinge daran, sich um eine Ausbildung zu bemühen: „Sie machen einen Bogen um das Handwerk, weil sie damit ,Hilfsarbeit' verbinden. Sie kennen es aus ihren Ländern nicht anders“, sagte Ehlert. Und jene, die ihre Familien unterstützen oder Forderungen von Schleppern bedienen müssten, würden durch die geringe Ausbildungsvergütung abgeschreckt. Sie suchten nach besser bezahlten Hilfsarbeiten. „Wir müssen aufpassen, dass wir keinen neuen Markt für Billiglöhner bekommen“, warnte Zipfel.

Insgesamt blicken die Handwerker optimistisch nach vorne. In 33 Jahren sei das Geschäftsklima noch nie so gut gewesen. Getrieben von der Baukonjunktur erreichte das NRW-Handwerk im Jahr 2016 ein Umsatzplus von 3,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg leicht auf 1,1 Millionen, die der neuen Ausbildungsverträge blieb fast unverändert. Die Handwerksunternehmen im Land sind zu 80 Prozent, in der Baubranche sogar zu 86 Prozent ausgelastet. Für Ehlert ist das ein Wert „nahe der Vollauslastung“. Allerdings bremsten öffentliche Schulden und Rekord-Gewerbesteuern die Entwicklung. Ehlert: „NRW hinkt beständig hinter anderen Ländern her.“

Ein besonderes Problem plagt die Dachdecker. Derzeit sollen landesweit 1600 Tonnen nicht entsorgbare Styropor-Reste auf Baustellen lagern. Müllverbrennungsanlagen verweigerten die Annahme oder verlangten statt 140 bis zu 7000 Euro je Tonne. Die Polystyrol-Reste gelten seit Neuestem als Sondermüll. Zwar wurde diese Vorgabe inzwischen ausgesetzt, die Müllverbrenner zierten sich dennoch, die Produkte anzunehmen. (Matthias Korfmann)