Ifo-Studie

Berlin. Erhöht eine Gemeinde die Gewerbesteuer, belastet sie damit überwiegend die Arbeitnehmer der ansässigen Unternehmen, deren Gehälter weniger stark steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine noch unveröffentlichte Studie des Münchner Ifo-Instituts.

Von Birgit Marshall, 08.12.2017

„Eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um beispielsweise 100 Euro führt zu Lohneinbußen in Höhe von 65 Euro“, schreiben die Autoren Clemens Fuest, Andreas Peichl und Sebastian Siegloch. Die Ökonomen können anhand einer umfassenden Datenanalyse nachweisen, dass es Unternehmen gelingt, den größten Teil der Kostenerhöhungen durch höhere Steuern auf Mitarbeiter zu übertragen. Die verbreitete Auffassung, höhere Unternehmenssteuern würden vor allem von den Firmeneigentümern bezahlen, sei nicht mehr haltbar.

Ifo-Chef Clemens Fuest nennt das Ergebnis „bahnbrechend“. Denn was für die Gewerbesteuer gelte, stimme auch für die Körperschaftsteuer und andere Gewinnsteuern. Sollte etwa eine neue große Koalition daran denken, die Unternehmenssteuern anzuheben, so würde sie damit überwiegend die Arbeitnehmer treffen. Kommunen in strukturschwachen Gebieten wie in vielen NRW-Regionen belasten demnach vor allem die Arbeitnehmer und damit den privaten Konsum in der Region, wenn sie ihre Gewerbesteuer-Hebesätze anheben, um höhere Einnahmen zu erzielen.

Tatsächlich sehe die steuerpolitische Lage derzeit völlig anders aus, so Fuest. Denn die USA haben eine drastische Senkung der Firmensteuern angekündigt, Großbritannien und Frankreich planen vergleichbares. Auch eine große Koalition in Deutschland werde sich diesem Steuerwettbewerb nach unten nicht entziehen können und die Firmensteuern senken müssen, sagte Fuest. Eines lässt sich aus seiner Studie allerdings nicht schlussfolgern: Geringere Ertragsteuern für Unternehmen wirken sich umgekehrt nicht automatisch positiv auf die Gehälter aus.