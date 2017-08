Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

31.08.2017 Frankfurt/Main. Gute Vorgaben der Übersee-Börsen und der erneut schwächelnde Euro haben dem Dax am Donnerstag zunächst eine weitere Erholung beschert. Allerdings hielten sich die Gewinne wie schon am Vortag in Grenzen.

"Von einer nachhaltigen Erholung kann derzeit wahrhaftig nicht gesprochen werden", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,59 Prozent auf 12.072,74 Punkte. Damit knüpfte er an den Vortag an, als er um fast ein halbes Prozent zugelegt und knapp über der wichtigen Marke von 12.000 Punkten geschlossen hatte.

Für den MDax, den Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es am Donnerstag um 0,60 Prozent auf 24.680,56 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,73 Prozent auf 2276,11 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,68 Prozent auf 3426,73 Zähler zu Buche.

"Die geopolitischen Risiken sind zu groß und der Euro zu stark", dämpfte Experte Henke indes zu optimistische Erwartungen für die hiesigen Aktienmärkte. "Beide Belastungsfaktoren könnten durchaus noch eine Weile die Anleger beschäftigen und für einen turbulenten Herbst sorgen." (dpa)