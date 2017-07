Verdacht der Terrorfinanzierung

FRANKFURT. Aufseher prüfen derzeit, ob Anteilseigner der Deutschen Bank in kriminelle Geschäfte verwickelt sein könnten. Interessant ist auch ein Großaktionäre Katar. In diesem Fall wird der Frage der Terrorfinanzierung im Raum.

Von BRIGITTE SCHOLTES, 17.07.2017

Die Europäische Zentralbank will offenbar die Großaktionäre der Deutschen Bank aus China und Katar genauer untersuchen. Medienberichten zufolge prüfen die Bankenaufseher der EZB, ob sie ein Inhaberkontrollverfahren gegen die chinesische HNA-Gruppe und die Herrscherfamilie aus Katar einleiten sollen. Die EZB und die Deutsche Bank selbst geben keine Auskunft dazu. Dabei wird überprüft, ob die Anteilseigner vertrauenswürdig und finanziell gesund sind, woher das Geld für das Investment kommt, und ob der Investor in kriminelle Handlungen wie etwa Geldwäsche oder Terrorfinanzierung verwickelt ist.

Ein solches „Inhaberkontrollverfahren“ ist vorgeschrieben, wenn der Anteil der Aktien die Zehn-Prozent-Schwelle überschreitet. Die beiden Großaktionäre liegen jeweils knapp darunter. Doch können die Aufsichtsbehörden auch aktiv werden, wenn die Aktionäre erheblichen Einfluss auf die Bank haben.

So sind beide im Aufsichtsrat der Deutschen Bank vertreten. Sie werden also vom Vorstand im Kontrollgremium regelmäßig über die Geschäfte der Bank unterrichtet.Dadurch könnten sie also vielleicht maßgeblichen Einfluss ausüben. Deshalb könnte die EZB zum ersten Mal überhaupt die Ausnahmeregelung nutzen, um das Inhaberkontrollverfahren in Gang zu setzen.

Dass sie jetzt dazu kommt, könnte auch mit der letzten Hauptversammlung zu tun haben, vermutet Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Denn da hatten HNA und die Scheich-Familie aus Katar bei verschiedenen Abstimmungen identisch abgestimmt: „Deshalb muss man sicherlich die Frage eines „acting in concert“ untersuchen“, sagt der Aktionärsschützer. Eine solch informelle Absprache von Aktionären etwa bei der Ausübung der Stimmrechte ist nicht erlaubt.

So soll auch eine „dauerhafte und erhebliche Änderung der unternehmerischen Ausrichtung der Zielgesellschaft“ verhindert werden, so schreibt es das Wertpapier- und Übernahmegesetz vor. Sollte dieses Vergehen nachgewiesen werden, hätte das den Stimmrechtsverlust zur Folge.

Untersucht wird in einem solchen Verfahren, ob die Anteilseigner zuverlässig sind, woher sie ihr Geld haben und ob die Dividendenzahlungen nicht etwa mittelbar in eine kriminelle Vereinigung oder in die Terrorfinanzierung fließen. Die Bank kann sich ihre Aktionäre ohnehin nicht aussuchen. Deshalb schauen die Aufsichtsbehörden, also die BaFin und die EZB-Bankenaufsicht, darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Im Fall Katars steht der Verdacht der Terrorfinanzierung zur Debatte, bei der chinesischen HNA dürfte man den Einfluss des chinesischen Staates prüfen und die Zuverlässigkeit der Finanzierung. DSW-Vizepräsident Klaus Nieding kann sich vorstellen, dass die EZB auch von amerikanischer Seite zum Handeln aufgefordert worden ist.

Schließlich sei die Deutsche Bank seit Jahren im Fokus der amerikanischen Aufseher. Ihr Argwohn gegenüber Investoren aus dem Nahen Osten sei auch bekannt, hinzu kämen die Vorwürfe der Terrorismusunterstützung von einigen Nachbarländern Katars: „Das alles ist ja kein Zufall“, ist Nieding sicher.

Es ist üblich, dass in solchen Fällen die nationalen Aufsichtsbehörden die eigentliche Prüfung übernehmen, in diesem Fall also die Bafin. Im Ergebnis aber entscheidet die EZB. Das Prüfungsergebnis der Bafin ist für sie nicht bindend, und ein Vetorecht gegen eine womöglich anderslautende Entscheidung der EZB hat die deutsche Finanzaufsicht auch nicht.