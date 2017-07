Verbraucher weiter heiter?

Gut eingekauft: Menschen flanieren mit Einkaufstüten über die Zeil in Frankfurt.

27.07.2017 Nürnberg. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg legt heute ihre aktuellen Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland vor. Beobachter gehen davon aus, dass sich das Konsumklima im Juli angesichts der guten Konjunkturaussichten weiter aufgehellt hat.

Auch die gute Arbeitsmarktlage stimme viele Verbraucher optimistisch; selbst die wachsenden weltwirtschaftlichen Risiken dürften die Konsumlaune der deutschen Haushalte derzeit kaum trüben.

Bereits im Juni hatte die boomende Wirtschaft für ein Stimmungshoch bei den Verbrauchern gesorgt. Dabei hatte der wachsende Optimismus vieler Konjunkturforscher offenbar auch die Konsumenten erfasst: Denn die Erwartung an die Konjunktur war in dem Monat auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen. Die Einkommenserwartung war sogar so hoch gewesen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. (dpa)