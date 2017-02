14.02.2017 Hannover. Beim Amtsgericht Hannover werden heute die ersten Entschädigungsklagen von Tuifly-Reisenden wegen ausgefallener oder verspäteter Flüge verhandelt. Die Prozesse fallen zusammen mit der Hauptversammlung der Tuifly-Mutter, dem Tui-Reisekonzern aus Hannover.

Tuifly will den Kunden bisher keine Entschädigungen zahlen, sondern erstattet nur den Reisepreis. Viele Betroffene reichten Klage ein, in Hannover sind mehr als 600 Zivilverfahren anhängig. Eine Entscheidung in dem Verfahren könnte noch am selben Tag oder etwa drei Wochen später verkündet werden.

Im Herbst 2016 flog fast eine Woche lang ein Großteil der Tuifly-Jets nicht, weil sich Crews massenhaft krank meldeten. Zuvor war bekannt geworden, dass Tuifly mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki in eine Dachgesellschaft unter Führung der Fluglinie Etihad integriert werden soll. Arbeitnehmervertreter befürchteten daraufhin Job-Verluste. (dpa)