Kommentar zu Opel und PSA

Frankfurt. Die Mitarbeiter von Opel müssen sich auf deutliche Stellenstreichungen einstellen. Die Aussichten für die Zukunft könnten aber besser sein als noch zu Zeiten von GM.

Von Brigitte Scholtes, 01.08.2017

Ein neues Kapitel in der Opel-Geschichte ist aufgeschlagen, dessen ist sich der neue Opel-Chef Michael Lohscheller sicher. Er könnte Recht behalten. Denn Opel wird nun ernst machen müssen – zunächst mit dem Schuldenabbau. Die Rüsselsheimer waren schon mehrfach auf gutem Weg, sie hatten unter Lohschellers Vorgänger Karl-Thomas Neumann neue Modelle entwickelt und die Zusammenarbeit mit PSA Peugeot-Citroen schon eingeleitet. Letztes Jahr war sogar schon ein kleiner Gewinn in Sicht – hätte der Brexit nicht das Geschäft in Großbritannien verhagelt.

PSA wird jedoch nicht so viel Geduld beweisen wie General Motors (GM). Die Franzosen werden ein strengeres Regiment führen und Opel eng an sich binden. Das bedeutet, dass Doppelstrukturen abgebaut werden, dass viele Modelle von Peugeot-Citroen und Opel nun auf einer Plattform gebaut werden und sich im Wesentlichen wohl nur rein äußerlich unterscheiden werden. Alles andere wäre zu teuer.

Damit müssen sich die Mitarbeiter aber auch auf deutliche Stellenstreichungen einstellen – die Sorge um ihren Job ist ihnen leider nicht unbekannt. Die Aussichten für die Zukunft könnten aber besser sein als noch zu Zeiten von GM. Denn die US-Mutter ist dann doch zu weit weg von Europa und seinen Vorlieben. Zudem stehen damit beide vor denselben Herausforderungen – nämlich das Auto neu zu denken und in die Zeit nach dem Verbrennungsmotor zu führen.