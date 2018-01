Interview mit Kartellamtspräsident Andreas Mundt

Andreas Mundt (57) ist gebürtiger Bonner. Der Vater von drei Kindern studierte Jura in Bonn und Lausanne. Nach Stationen im Bundeswirtschaftsministerium und der FDP-Bundestagsfraktion trat Mundt im Jahr 2000 ins Bundeskartellamt ein. Die Behörde leitet er seit 2009. Gegründet wurde sie am 15. Januar 1958 in Berlin, heute sitzt sie in Bonn.