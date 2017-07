Interview zur Sanierungsstrategie

Berlin. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzenden der Fraport AG, äußert sich im Interview zu Kostenfragen in der Luftverkehrswirtschaft und die Überlebenschancen von Air Berlin.

26.07.2017

Das Rheinland kennt der Vorstandsvorsitzenden der Fraport AG Stefan Schulte als früherer Wuppertaler gut. Wir trafen ihn am Flughafen Düsseldorf, den er als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft besuchte. Mit ihm sprach Reinhard Kowalewsky.

Herr Schulte, der Luftverkehr legte in Düsseldorf um zwölf Prozent im ersten Halbjahr zu, bundesweit um 6,4 Prozent. Warum fordert die Branche dann Entlastungen bei Luftverkehrsteuer und Sicherheitskosten?

Stefan Schulte: Es stimmt, die Menschen fliegen immer häufiger. Aber von dem Wachstum profitieren ausländische Airlines mehr als deutsche: Der Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften an den Flughäfen in Deutschland sank in den letzten fünf Jahren um rund zehn Prozent auf inzwischen nur noch etwas über 50 Prozent. Das liegt auch an den Sonderbelastungen deutscher Airlines gegenüber ausländischen Wettbewerbern. Sie müssen die Luftverkehrsteuer zahlen und sie tragen einen viel höheren Anteil an den Kosten der Sicherheitsmaßnahmen, die in der Höhe in anderen Ländern nicht fällig werden. Allein diese Belastungen summieren sich für die deutschen Fluggesellschaften auf rund 900 Millionen Euro jährlich.

Jede Airline, die in Deutschland fliegt, zahlt die gleichen Gebühren.

Schulte: Deutsche Fluggesellschaften tragen aber eine relativ viel höhere Last. Bei Lufthansa startet oder landet jeder Flug in Deutschland. Die Airlines vom persischen Golf oder aus der Türkei beispielsweise wickeln den Hauptteil ihrer Flüge aus den Drehkreuzen in ihren Ländern ab und holen sich so Umsteigerverkehr zu ihren Heimatflughäfen. Und auch die Billigflieger aus dem Ausland wie Ryanair haben ihre Hauptabflughäfen weniger in Deutschland als unsere Firmen.

Ginge es Air Berlin besser ohne deutsche Sonderlasten?

Schulte: Allein die Luftverkehrsteuer belastet Air Berlin mit über 150 Millionen Euro im Jahr. Ein Einstieg in den Ausstieg bei der Luftverkehrsteuer, wie ihn auch die NRW-Landesregierung fordert, wäre also im Interesse von Air Berlin.

Ist es im nationalen Interesse, dass Air Berlin die Krise überlebt?

Schulte: Ja, ich denke es ist für Deutschland und NRW gut, wenn wir mehrere Fluggesellschaften im Wettbewerb haben. Wir sind das wirtschaftsstärkste Land Europas, unsere Wirtschaft lebt vom weltweiten Export, also brauchen wir möglichst viele globale Verbindungen – auch durch Air Berlin.

Überlebt Air Berlin auf Dauer?

Schulte: Ich glaube an die Zukunft von Air Berlin, weil sich das Unternehmen neu und wettbewerbsfähig aufstellt. Gerade die Region rund um Düsseldorf ist eine so attraktive Einzugsregion, dass das Netz gut ausgelastet sein kann. Es gibt Langstreckenflüge gerade in die USA, aber auch Kurzstreckenflüge zu großen Städten in Deutschland und Europa, die auch Passagiere für die Langstrecke zuführen. Und gleichzeitig wird ein Partner gesucht, um weitere Verbindungen anzubieten. Diese Strategie leuchtet mir ein.

Soll der Staat dafür bürgen?

Schulte: Wir brauchen keine Bürgschaften und keine Subventionen, aber wettbewerbsverzerrende deutsche Sonderlasten müssen weg.

Wenn Lufthansa Partner von Air Berlin würde, würde das nicht in Wahrheit Düsseldorf schaden, weil Lufthansa dann viele Passagiere in deren Langstreckenjets ab Frankfurt und München lockt?

Schulte: Ich glaube, jeder Partner von Air Berlin hätte ein hohes Interesse daran, weiter viele attraktive Direktverbindungen ab Düsseldorf anzubieten.

Was halten Sie von der geplanten Kapazitätserweiterung des Airports Düsseldorf um 22 Prozent?

Schulte: Das ist sehr wichtig. Gerade damit Düsseldorf seine Rolle als interkontinentaler Flughafen mit Umsteigern verteidigen und ausbauen kann, müssen mehr Start- und Landerechte angeboten werden.