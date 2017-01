13.01.2017 Bonn. Der Fernbus-Marktführer präsentiert in der Region ein Passagierwachstum um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit einen neuen Fahrgastrekord. Bundesweit haben Flixbus 30 Millionen Fahrgäste in Deutschland genutzt.

Marktführer Flixbus verzeichnet in Bonn stark steigende Fahrgastzahlen. 2016 seien 180.000 Fahrgäste ein- oder ausgestiegen. Das sei eine Steigerung um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit ein neuer Fahrgastrekord. Allerdings hofft das Unternehmen auf die Rückkehr zum kundenfreundlichen Halt am Bonner Hauptbahnhof.

„Die Verlegung der Haltestelle weg vom Hauptbahnhof hat die Haltestellensituation für Bonner Fernbusnutzer jedoch leider nicht verbessert. Gemeinsam mit der Stadt hoffen wir, eine Lösung zu finden, die die Rückkehr der Haltestelle in das Stadtzentrum mittelfristig ermöglicht“, sagte Flixbus-Gründer André Schwämmlein. Durch die Bauarbeiten an der Viktoriabrücke war die Haltestelle für alle Fernbusse von der Thomastraße am Alten Friedhof im Mai ins Regierungsviertel hinter die Museumsmeile verlegt worden.

Zum 1. November 2016 hatte Flixbus den Konkurrenten Postbus übernommen. Damit verfügt Flixbus über einen Marktanteil von fast 80 Prozent in Deutschland. Insgesamt hätten 30 Millionen Fahrgäste 2016 Flixbus in Deutschland genutzt, teilte das Berliner Unternehmen mit. Über die Weihnachtsfeiertage habe Flixbus das höchste Fahrgastaufkommen seiner Unternehmensgeschichte bezeichnet.

Vom internationalen Netzausbau profitierten auch Reisende von und nach Bonn. Seit 2016 könnten Reisende aus Bonn zum Beispiel erstmalig direkt in französische Metropolen wie Lyon oder Montpellier reisen. Beliebte innerdeutsche Ziele wie Frankfurt Flughafen, München oder Mannheim seien mittlerweile bis zu sechsmal täglich ohne Umstieg erreichbar. 2017 will Flixbus sein Netz mit Haltpunkten in Bonn weiter ausbauen. So soll die Verbindung nach Skandinavien verstärkt werden. (Claudia Mahnke)