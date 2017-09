Umweltverschmutzung

Berlin. Aus Umweltsicht ist laut der Naturschutzorganisation Nabu kein einziges Kreuzfahrtschiff empfehlenswert. Die Reedereien weisen die Kritik zurück.

Von Hanna Gersmann, 05.09.2017

Von

Schmucke Kabine, Sonnendeck, das Meer immer vor Augen – Kreuzfahrten sind angesagt. Nur: „Sie sind keine gesunde Sache“, warnte am Dienstag der Umweltverband Nabu. Deren Experte für Verkehrspolitik, Dietmar Oeliger, erklärte: „Aus dem Schornstein kommen ungefiltert Rußpartikel, die unter dem Verdacht stehen, Krebs auszulösen. Die Belastung an Deck kann bis zu 40 Mal höher sein als an einer viel befahrenen Straße.“ Auch unter Deck sei die Luft nicht rein.

Kreuzfahrt-Branche boomt

Dabei boomt die Branche. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als zwei Millionen Deutsche im Schnitt eine rund 1700 Euro teure Reise mit einem schwimmenden Hotel gegönnt. Das waren 11,3 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Schiffe sind so schnell ausgebucht, dass die Reeder immer neue Schiffe in Auftrag geben. Derzeit stünden 48 Schiffe in den Orderbüchern, erklärt der Kreuzfahrtverband CLIA. Allein bis Ende des Jahres sollten noch acht neue Schiffe auf den Markt kommen.

Schiffe tanken meist Schweröl

Die Experten des Nabu nehmen sich die Branche jedes Jahr vor, analysieren die Schiffe nach Treibstoffart, Abgastechnik und sonstigen Maßnahmen, um Schadstoffe zu mindern. Wollen sie den Leuten die Reise, die sie zumeist ans Mittelmeer führt, aber auch vor die Küsten Großbritanniens, Norwegens oder in die Karibik, verderben? „Nein“, meint Nabu-Experte Oeliger, „jeder kann eine Kreuzfahrt machen, aber die Reeder haben eine Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass die Schiffe eine große Belastung sind.“ Aus Umweltsicht sei „kein Kreuzfahrtschiff in Europa uneingeschränkt empfehlenswert“. Offizielle Messwerte veröffentlichen die Reeder nicht, der Nabu ist auf eigene Messungen angewiesen. Das große Problem: Kreuzfahrtschiffe tanken anders als Autos oder Lkw Schweröl.

Filter noch nicht vorgeschrieben

Aus den Schiffschornsteinen qualmen Feinstaube, Schwefeldioxid und Stickoxide. „Alle Schiffe der CLIA-Mitgliedsreedereien erfüllen die gesetzlichen Grenzwerte oder gehen – zum Teil deutlich – über diese Vorgabe hinaus“, betont der Branchenverband. Um den Treibstoffverbrauch zu mindern, seien Schiffsrümpfe zum Beispiel so beschichtet, dass die Reibung abnimmt, auch die Form der Rümpfe werde optimiert. Doch der Nabu moniert, dass kein Reeder einen Filter einsetzt, um die gesundheitsgefährdenden Feinstäube zurückzuhalten. Die sind bisher auch nicht vorgeschrieben.

Für den Nabu sind die Schlechtesten im Umweltcheck die Branchenriesen Costa, MSC und Royal Caribbean. Die Besten: der deutsche Anbieter Tui mit seinen Typen „Mein Schiff 3“ bis „Mein Schiff 6“. Dahinter folgt Hapag-Lloyd Cruises mit „Europa 3“. Grund: Sie haben einen Stickoxidkatalysator.

In den Jahren zuvor lagen zumeist der in Rostock ansässige Aida-Konzern und das italienische Mutterunternehmen Costa Cruises vorn. Denn Aida hatte angekündigt, alles anders zu machen und etwa versprochen, die „Prima“, die 2016 vom Stapel lief, mit einer neuen Abgastechnik auszustatten. Passierte nur nicht, kritisiert der Nabu: „Über ein Jahr nach Indienststellung der neuen Schiffsgeneration ist bei der Aida Prima kein Abgasfilter im Einsatz.“

Belastung wie bei einer Großstadtkreuzung

Erst vor Kurzem hatte eine deutsches Journalistenteam für das ARD-Verbrauchermagazin Plusminus sehr hohe Feinstaubwerte an Deck der Aida Prima verdeckt gemessen – bei einem Highlight des Schiffes direkt hinter dem Schornstein: einer Eislaufbahn. Für einen halbstündigen Aufenthalt zeigte das Gerät einen Durchschnittswert von 68 000 Partikeln pro Kubikzentimeter Luft – die drei- bis vierfache Belastung einer Großstadtkreuzung.