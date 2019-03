Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

21.03.2019 Frankfurt/Main. Der Dax hat seine kräftigen Vortagesverluste etwas ausgeweitet. In der ersten Handelsstunde ging es um 0,21 Prozent nach unten auf 11.578,99 Punkte.

Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, lieferten keine positiven Impulse mehr. Bereits am Vorabend hatten die die New Yorker Wall Street nur kurz positiv darauf reagiert, letztlich schloss der Dow Jones aber im Minus.

"Während der Aktienmarkt einen soliden Start in das Jahr hatte, sind die guten Nachrichten über Zinserhöhungen oder genauer gesagt über deren Ausbleiben nun eingepreist", sagte Marktstratege Lee Ferridge von State Street Global Markets.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader betonte die Konjunktursorgen, die mit der für die Aktienmärkte doch eigentlich positiven Nachricht einer wieder lockeren Geldpolitik wieder zurückkämen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor 0,16 Prozent auf 25 041,99 Punkte. Der EuroStoxx 50 notierte unverändert.

Im Dax waren die Aktien der Deutschen Bank der schwächste Wert mit minus 3 Prozent, im MDax büßte die Commerzbank als Schlusslicht 2,8 Prozent ein.

Die Fusionsfantasie als Treiber wirkt erst einmal nicht mehr. Aber auch europaweit waren Bankenwerte vor dem Hintergrund der Fed-Zinspause schwach. Tiefe Zinsen sind für die Geschäfte von Banken schlecht.

An der Dax-Spitze rückten Infineon um 1,7 Prozent vor. Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vom US-Chipkonzern Micron Technology gäben Auftrieb, hieß es aus dem Handel.

Die Aktien von HeidelbergCement gerieten im Dax nach Zahlen und Aussagen zum neuen Geschäftsjahr unter Druck. Der Baustoffkonzern rechnet 2019 mit einem moderaten Anstieg des operativen Ergebnisses, was laut einem Händler die Anleger kaum vom Hocker reißen dürfte. Am Markt werde bereits mit einem Plus von etwa 5 Prozent gerechnet. Die Aktien verloren knapp 2 Prozent.

Ein unerwartet starker Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr der Hornbach Holding ließ im SDax die Aktien der Baumarktgesellschaft um mehr als 7 Prozent einbrechen. (dpa)