Kommentar zum Bausparkassen-Urteil

Frankfurt/Main. Juristisch mag das Urteil des Bundesgerichtshofes wohl begründet sein. Doch für Bausparer ist das Urteil eine herbe Enttäuschung.

Von Brigitte Scholtes, 21.02.2017

Juristisch mag das Urteil des Bundesgerichtshofes wohl begründet sein. Doch für Bausparer ist das Urteil eine herbe Enttäuschung. Nicht nur für die 250 000, deren Verträge ohnehin schon gekündigt worden waren: Nun dürfte es wohl zu einer weiteren Kündigungswelle kommen, weil die Bausparkassen sich so schnell eines großen Kostenblocks entledigen können: den der alten und relativ hohen Guthabenzinsen für ältere Verträge nämlich.

Jetzt verweisen sie plötzlich wieder auf den Kollektivgedanken: Alle Bausparer möchten sich ihren Immobilienwunsch erfüllen, deshalb zahlen sie regelmäßig in einen gemeinsamen Topf ein. Sie nehmen Einbußen beim Guthabenzins hin, damit sie später marktunabhängig von einem attraktiveren Darlehenszins profitieren können. So weit, so gut. Doch die Bausparkassen oder zumindest deren Vertriebe haben früher häufig selbst die Bausparverträge als lukrative Geldanlage gepriesen. Sie haben Gelder unter falschen Vorzeichen eingesammelt: Man müsse ja nicht unbedingt eine Immobilie kaufen, wurde den Kunden oft genug versichert, sondern man könne einfach Geld ansparen für den Fall, dass man doch einmal unter die Häuslebauer gehen wolle. Nun, in der Niedrigzinsphase, fällt den Bausparkassen das vor die Füße. Und so besinnen sie sich auf den ursprünglichen Zweck des Bausparens, den sie selbst, als der nicht mehr so „sexy“ war, gern verdrängt haben. Das ist das Ärgerliche an diesem Urteil.