Glasfaserbau auch ohne Nachfrage

Jeder will Glasfaser für schnelles Internet, doch nur wenige Menschen sind bislang bereit, auch dafür extra zu bezahlen.

Königswinter. Auf dem Petersberg in Königswinter diskutieren Experten über die Bedingungen der geplanten digitalen Infrastruktur und die milliardenschweren Investitionen der Firmen.

Bis 2025 soll es überall in Deutschland Surfgeschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde und mehr geben. Doch der Weg zu einer „flächendeckenden digitalen Infrastruktur von Weltklasse“ ist noch weit. CDU/CSU und SPD schrieben in ihren Koalitionsvertrag, dass „Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus“ verlegt werden soll.

„Wir haben ein Riesenproblem: Weder die Nachfrage noch die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist so groß, dass die Unternehmen mit Freude bauen werden“, sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, auf einer Konferenz der Wirtschaftsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer am Dienstag auf dem Petersberg. Deshalb sei klar, dass die Infrastruktur „ein Stück weit“ voraus gebaut werden müsse, bevor die Nachfrage anziehe. Dafür sollen Telekommunikationsanbieter und Staat zusammenarbeiten. Der Bund geht von einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von zehn bis zwölf Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode aus. Den Rest sollen die Unternehmen stemmen.

Martin Witt, Vorstandschef des Telekommunikationsanbieters 1&1 aus Montabaur, möchte eine Netzgesellschaft gründen, in die alle Telekommunikationsfirmen so viel Kapital einzahlen, wie ihre Marktanteile sind. Die Netzgesellschaft würde dann den Glasfaserausbau bis in die Häuser übernehmen und anschließend die Anschlüsse allen Anbietern zur Verfügung stellen. Die staatlichen Fördergelder könnten dann mit über die Gesellschaft verwaltet werden. Sein Kalkül ist einfach: Für moderne Mobilfunkdienstleistungen nach dem 5G-Standard sei ein flächendeckender Glasfaserausbau notwendig. Und Mobilfunk ist eines der Kernprodukte seiner Firma.

Rolle des Schiedsrichters

Mit dem Glasfaserausbau ändert sich auch die Rolle der Bundesnetzagentur. Während sich bislang die Deutsche Telekom als marktbeherrschendes Unternehmen ihre Preise vorab genehmigen lassen muss, soll die Bundesnetzagentur im Glasfasermarkt in die Rolle eines neutralen Schiedsrichters schlüpfen, der erst dann eingreift, wenn Verhandlungen zwischen zwei Unternehmen über den Zugang zum Netz scheitern. Die Kriterien dafür müssen noch definiert werden: „Das würde ich gerne in den kommenden Wochen und Monaten angehen“, so Homann.

Er warnte davor, die Bedeutung der in diesem Jahr zu versteigernden Frequenzen für das 5G-Netz zu überschätzen. Die Frequenzen seien aus einem hohen Bereich, so dass zwar viele Menschen, aber nur über eine kurze Strecke erreicht würden. Deshalb könne mit den Frequenzen kein flächendeckendes Netz aufgebaut werden.

Nach Ansicht von Kartellamtspräsident Andreas Mundt muss im Hinblick auf die Versteigerung der 5G-Frequenzen vor allem im Auge behalten werden, dass der Wettbewerb im Mobilfunk erhalten bleibt. Es gebe Stimmen, dass der Wettbewerb im Mobilfunk bereits heute geschrumpft sei. Er sieht auch die Notwendigkeit für Kooperationen zwischen Firmen beim Netzausbau: „Ich glaube nicht, dass man das Kartellrecht ändern muss, um Kooperationen zur Beseitigung der weißen Flecken hinzubekommen.“

Zweckgebundene Einnahmen

Zu den Bedingungen der Auktion schwieg sich Homann noch aus. Derzeit laufe erst das Konsultationsverfahren, bei dem die Unternehmen zu ihren Vorstellungen gehört werden. Der Staat hofft bei der Auktion auf hohe Einnahmen. Denn die Erlöse aus der Vergabe der 5G-Lizenzen sollen zweckgebunden für den Glasfaserausbau bereit gestellt werden. Hohe Ausgaben wiederum würden aber Mittel der Unternehmen binden, die diese für den Mobilfunknetzausbau benötigen. Mundt: „Ich beneide Herrn Homann nicht um die Aufgabe der Gestaltung der Auktionsbedingungen.“