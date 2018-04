„Weit weg vom Vorkrisenniveau“

Die Schere zwischen deutschen Banken und Instituten in den USA dürfte in diesem Jahr weiter aufgehen.

FRANKFURT. Trotz der US-Steuerreform haben die zehn größten amerikanischen Banken höhere Gewinne erzielt als die zehn größten europäischen Geldhäuser. Auch für die Zukunft rechnen Experten mit hohem Druck auf die europäischen Banken.

Von Brigitte Scholtes, 06.04.2018

Die Banken in den USA liegen immer noch weit vor ihrer europäischen Konkurrenz – und das, obwohl sie stärker unter der Steuerreform in ihrem Heimatland gelitten haben als die europäischen Institute. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung EY, die die jeweils zehn größten Banken in den USA und Europa untersucht hat. Die Steuerreform in den USA hat sich so stark ausgewirkt, weil die Unternehmen Verluste nicht mehr so stark wie zuvor abschreiben konnten.

Viele Banken aber hatten diese Abschreibung genutzt, um ihre Verluste aus Zeiten der Finanzkrise gegenzurechnen auf ihre Steuerzahlungen – die US-Institute nutzten das jedoch stärker als die europäischen. Denn die büßten beim Nettogewinn zusammengerechnet 38,5 Milliarden Euro ein, deshalb sank der Gewinn nach Steuern um 36 Prozent auf 74 Milliarden Euro. Ohne die Steuerreform wäre der Gewinn nur um drei Prozent gesunken. Bei den Europäern wirkte sich die Steuerreform nur mit 4,2 Milliarden Euro aus, darunter war die Deutsche Bank mit 1,4 Milliarden Euro besonders belastet.

Die Nettogewinne der zehn europäischen Top-Banken verdoppelten sich sogar gegenüber 2016 und stiegen auf 42 Milliarden Euro. Doch damit stünden diese nicht besser da als die amerikanischen Geldhäuser, sagt EY-Partner Dirk Müller-Tronnier: „Die Gewinnsituation der europäischen Top-Banken ist nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenniveau.“ Auch ein Blick auf das operative Ergebnis zeigt das. Da erwirtschafteten die europäischen Institute insgesamt 71 Milliarden Euro, das waren immerhin 72 Prozent mehr als 2016. Doch die amerikanischen Banken schafften mit 154 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel. Die Bilanzsumme der beiden Gruppen unterschied sich nur geringfügig – 13,7 Billionen Euro und damit vier Prozent weniger waren es bei den zehn größten europäischen Instituten, 13,8 Billionen Euro bei den US-Banken, die jedoch einen Rückgang von sieben Prozent verzeichneten.

Zinsen in den USA steigen wieder

Doch der Blick nach vorn zeigt laut Müller-Tronnier: „In den kommenden Jahren werden die US-Banken von der massiven Senkung der Körperschaftsteuer profitieren, die sich unmittelbar auf die Gewinnentwicklung auswirkt.“ Außerdem steigen in den USA die Zinsen wieder, so bieten sich bessere Chancen für höhere Einnahmen aus dem Zinsgeschäft. Die europäischen Banken aber müssen weiter auf die Zinswende warten, damit fehlen ihnen diese zusätzlichen Einnahmen. Zudem litten die US-Banken weniger unter den Altlasten aus der Finanzkrise als ihre europäischen Wettbewerber.

Deshalb rechnet EY mit weiter hohem Druck auf die europäischen Banken. Die müssten weiter „dringend“ an ihrer Profitabilität arbeiten, und das schließe Restrukturierungen, Filialschließungen und Beschäftigungsabbau ebenso ein wie die Erhöhung von Gebühren. Gleichzeitig müssten die Institute aber auch hohe Investitionen in die Digitalisierung tätigen. Um das zu bewältigen, müssen sie weiter sparen.

Die Lösung für diese Probleme liegt aber nicht in einer weiteren Konsolidierung. Das sagte Raimund Röseler, der bei der Bafin für die Bankenaufsicht zuständig ist, dem „Handelsblatt“. Er warnte davor, dass mit Fusionen wieder zu große Banken entstehen könnten, die „too big to fail“ seien, also zu groß, um sie aufzugeben.