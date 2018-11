26.11.2018 Frankfurt/Main. Entspannungssignale im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU sowie die Erholung der Ölpreise haben den Dax zum Wochenauftakt beflügelt.

Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 1,45 Prozent auf 11.354,72 Punkten und baute damit seine vor dem Wochenende verbuchten moderaten Gewinne aus. Zusätzlicher Auftrieb kam am Nachmittag von der Börse in New York.

Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax zog am Montag mit plus 1,06 Prozent auf 23.457,21 Punkten weiter an. (dpa)