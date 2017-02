Kommentar zu Preisgarantien bei Buchungsportalen

08.02.2017

Für Urlauber sind die Buchungsportale im Internet auf den ersten Blick ein Segen. Es bedarf keiner aufwendigen Suche mehr nach einer geeigneten Bleibe in den Ferien. Die Portale liefern eine große Auswahl an verfügbaren Angeboten und stehen auch für den günstigsten Preis. Doch dieser Vorteil ist nicht zwangsläufig für jeden Kunden optimal.

Einerseits suggerieren die langen Listen mit freien Zimmern, dass fast das gesamte Angebot dort erfasst ist. Das ist bei weitem nicht der Fall. Viele schöne Hotels oder Pensionen suchen sich ihre Gäste auf anderen Wegen. Darunter sind manche Häuser mit einem ganz besonderen Charme. Wer auf diese Art Individualität Wert legt, sollte noch weitere Wege bei der Zimmersuche beschreiten. Zweitens sorgt gerade die ständige Vergleichbarkeit tendenziell dazu, dass sich die Hoteliers in einem vergleichsweise engen Preisrahmen bewegen. Deutliche spontane Rabatte sind eher selten.

Solche Sonderkonditionen können aber direkt bei den Herbergen erfragt werden. Mitunter können echte Schnäppchen drin sein. Würde die vom Kartellamt als rechtswidrig erachtete Vertragsklausel über eine Bestpreisgarantie für die Portale weiter gelten, was das Unternehmen Booking.com durchsetzen will, wären eigene Aktionen der Hotels nicht mehr machbar. Es gäbe weniger Wettbewerb und das geht in der Regel zu Lasten der Kunden. Insofern dürfen die Urlauber mit Spannung auf die Entscheidung warten.