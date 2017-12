Drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge

Berlin.

Von Hannes Koch, 20.12.2017

Erlangens Ex-Bürgermeister Siegfried Balleis soll den Städten helfen, die Belastung mit Stickstoffdioxid zu drücken.

Christian Schmidt, zur Zeit Ersatz-Verkehrsminister, hat es eilig. Denn im Februar 2018 verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in bundesdeutschen Städten. Solch drastische Maßnahmen wollen CSU-Politiker Schmidt und die geschäftsführende Bundesregierung unbedingt vermeiden. Deswegen setzte er am Mittwoch Siegfried Balleis als „Sonderbeauftragten für das Sofortprogramm Saubere Luft“ ein.

Balleis (64) hat 18 Jahre die Stadt Erlangen als Oberbürgermeister regiert. Er ist ein Spezialist für modernes Verwaltungsmanagement. Bei der Vorstellung warb er für sich mit dem Hinweis, dass das Radfahren in Erlangen 35 Prozent des innerstädtischen Verkehrs leiste, während es in anderen Kommunen bei zehn Prozent liege. Er und Schmidt kennen sich gut aus der bayerischen Politik. Schmidt amtiert zur Zeit als kommissarischer Bundesverkehrsminister, weil Amtsvorgänger Alexander Dobrindt Landesgruppenchef der CSU im Bundestag geworden ist.

Was soll Balleis im kommenden Jahr tun? Seine Aufgabe besteht darin, Stadtverwaltungen zu beraten, wie sie aus den elf einschlägigen Förderprogrammen der Bundesregierung Geld für ihre Zwecke erhalten können. Das große Ziel lautet, „die Luftqualität in den Kommunen möglichst schnell zu verbessern“, sagte Schmidt. Beispielsweise könnten Städte eine größere Zahl von Ladestationen für Elektro-Autos aufstellen, neue Radwege anlegen oder Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Balleis soll mit der sogenannten Lotsenstelle im Verkehrsministerium zusammenarbeiten, die die Verwaltungen ebenfalls berät. Eine Milliarde Euro stehen zur Verfügung.

Am Mittwoch bewilligte Schmidts Ministerium außerdem 60 Kommunen finanzielle Unterstützung im Umfang von insgesamt 12 Millionen Euro. Mit diesem Geld werden die Städte Pläne entwickeln, wie sie die Atemluft verbessern wollen. Darunter sind unter anderem Bielefeld, Bonn, Frankfurt/Main, Freiburg, Dortmund, Dresden, Essen, Mainz und Mannheim. Hartmut Dedy, Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, forderte, dass zusätzlich zu den 60 weitere 30 Städte eine finanzielle Förderung erhalten sollten.

Denn in etwa 90 Städten bundesweit überschreitet die Konzentration von gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid den Grenzwert. Die wichtigsten Verursacher sind Pkw, Transporter, Lkw und Busse, die mit Diesel-Treibstoff fahren. In vielen dieser Kommunen klagt die Deutsche Umwelthilfe, um die Einhaltung des Grenzwertes durchzusetzen. Deshalb verhandelt das Bundesverwaltungsgericht im nächsten Februar in einem Musterprozess. Auf zwei sogenannten Diesel-Gipfeln hat sich die Bundesregierung in diesem Jahr bemüht, das Problem vom Tisch zu bekommen.

Die Auseinandersetzung ist auch eine Langzeitfolge der Missstände, die im Diesel-Skandal seit 2015 zu Tage kamen. VW und andere Autohersteller bauen Diesel-Fahrzeuge, die zu viele Stickoxide ausstoßen.