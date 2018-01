Zum Jahresende Auslieferungsstopp

Das Unternehmen Naketano kündigt das Aus an. Kleidungsstücke der Marke werden ab Ende 2018 nicht mehr im Handel erhältlich sein.

Frankfurt/Main. Das erfolgreiche Unternehmen Naketano will die Produktion einstellen. Das teilte das Unternehmen in einem Schreiben an seine Kunden mit. Naketano wurde bekannt, als dem Unternehmen wegen ungewöhnlicher Kleidungsnamen Sexismus vorgewurfen wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Aus für das Modelabel Naketano. Das gab das Unternehmen in einem Schreiben an seine Kunden bekannt, das der Fachzeitschrift TextilWirtschaft exklusiv vorliegt. Darin heißt es, Naketano kündige an, zum 31. Dezember 2018 die Lieferung einzustellen und den Webshop zu schließen. Die Gründer und Geschäftsführer Sascha Peljhan und Jozo Lonac wollten zu dem Aus des Kleidungsunternehmens keine Stellung beziehen.

Naketano galt bis dato als ein profitables Unternehmen. Zuletzt habe das Unternehmen 2015 laut des Bundesanzeigers einen Umsatz von rund 44 Millionen Euro mit einer Rendite von 17 Prozent gemacht. Seit Monaten kursiere laut TextilWirtschaft das Gerücht, Peljhan und Lonac wollten Naketano verkaufen. Aber auch das wollten die beiden Gründer nie kommentieren.

2005 gründeten Peljhan und Lonac das Unternehmen. Wegen ihrer ungewöhnlichen Produktnamen wie "Muschiflüsterer" oder "Monsterbumserin" wurden die beiden Gründer einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Kritiker warfen dem Unternehmen daraufhin Sexismus vor.