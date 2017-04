Umsatz steigt

25.04.2017 Hamburg. Nach der langwierigen Übernahmeschlacht um Kaiser's Tengelmann läuft nun die Integration der 355 Märkte in die Struktur von Edeka. "Alle übernommenen Standorte überführen wir derzeit mit hoher Schlagzahl in die Edeka-Welt", sagte Vorstandschef Markus Mosa heute in Hamburg.

Die Märkte würden auf zeitgemäße Edeka-Konzepte umgestellt und mit Blick auf Sortimente, technische Ausstattung und Ladendesign fit gemacht für die Zukunft. Die Kunden sollten künftig deutlich mehr Vielfalt in den Regalen finden.

Der genossenschaftliche Edeka-Verbund, der größte Lebensmittelhändler in Deutschland, hat seine Umsätze im vergangenen Jahr weiter gesteigert - trotz anhaltend hartem Wettbewerbsumfeld. Insgesamt stiegen die Erlöse um 2,5 Prozent auf 49,6 Milliarden Euro. Gut die Hälfte davon entfallen auf 4000 selbstständige Kaufleute mit 5900 Märkten, die um 3,8 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro zulegten. Die Discount-Tochter Netto erreichte ein Plus von 2,6 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro. (dpa)