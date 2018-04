EU-Abgeordnete sind wütend

Menschen passieren ein Werbeplakat von Facebook in Köln.

Straßburg. Im Mai tritt zwar die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, doch an der Datensammelwut von Facebook wird das nichts ändern. Schärfere Regeln lassen auf sich warten.

Von Detlef Drewes, 18.04.2018

Nach dem Facebook-Skandal setzt die EU auf die neue Grundverordnung zum Datenschutz, die am 25. Mai in Kraft tritt. Bei einer Debatte des Europäischen Parlaments wurde am Mittwoch aber deutlich: Der Schutz privater Informationen wird erst dann sichergestellt sein, wenn auch die sogenannte E-privacy-Richtlinie fertig ist. Und das kann noch dauern.

Wenn Mark Zuckerberg die Wogen über den Datenskandal seines Hauses glätten will, sollte er schleunigst ein Ticket nach Brüssel buchen. Denn das Europäische Parlament gibt sich weder mit Entschuldigungen noch sonstigen Erklärungen zufrieden. „Wir wollen Zuckerberg hier befragen und von ihm hören, was gegen die Ausforschung von Usern seines sozialen Netzwerkes und deren Manipulation getan wird“, forderte die liberale EU-Abgeordnete Sophia in’t Veld in einer Debatte über die Vorkommnisse um Datenklau und politische Stimmungsmache durch den britischen Konzern Cambridge Analytica.

Die Zwangseinladung wurde von allen Seiten unterstützt. Dabei hatte Justizkommissarin Vera Jourova zuvor noch ausdrücklich auf die Errungenschaften der Gemeinschaft beim Datenschutz insbesondere mit Blick auf die künftige Grundverordnung hingewiesen.

„Die Zeit der Nachgiebigkeit ist vorbei“, sagte sie. „Wir wollen wissen, was mit den Daten geschehen ist, wo sie derzeit vorgehalten werden und welche Auswirkungen das bisherige Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke auf die demokratische Struktur unserer Gesellschaften hat.“ Tatsächlich ist die Wut der Abgeordneten über die Vorgänge beim weltweit größten sozialen Netzwerk groß. „Letztlich bezahlen wir viele der digitalen, scheinbar kostenlosen Angebote mit einem Verlust von Privatsphäre, Entscheidungsfreiheit und Demokratie“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Europa-SPD, Birgit Sippel. Sie weiß auch: „Die neue Datenschutz-Grundverordnung reicht nicht.“

Eigentlich sollte gleichzeitig mit diesem Dokument auch eine Verordnung zum Schutz privater Kommunikation (e-privacy) in Kraft treten. Doch die Mitgliedstaaten verkrachten sich, das Vorhaben musste abgekoppelt werden und liegt bei den zuständigen Wirtschaftsministern der EU-Länder. Die wollten dem Regelwerk eigentlich die besonders scharfen Zähne ziehen, um der digitalen Wirtschaft viel Spielraum zu lassen. Persönliche Daten seien eben der Rohstoff des digitalen Zeitalters, hatten die Verfechter einer liberalen Linie stets betont.

Nun aber scheint das E-privacy-Papier der einzige Ausweg zu sein, um Facebook und andere zu zügeln. Denn dann wird das Verfolgen eines Kunden im Netz, die Aufzeichnung seines Bestell- und Nutzerverhaltens bis hin zur persönlichen Kommunikation in Messengerdiensten untersagt.

Die große Angst, die die Abgeordneten ansprachen, besteht in der politischen Manipulation der Nutzer. „Lügen können heute stärker sein als die Politik“, sagte der spanische Christdemokrat Esteban González Pons. Die Vorstellung, dass die Algorithmen eines sozialen Netzwerks zum Schlüssel für den Ausgang demokratischer Wahlen werden könnten, scheint für viele noch unvorstellbar. Doch der Facebook-Skandal hat gezeigt: Das ist längst Realität.