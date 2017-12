Brüssel. Die lange erwartete Liste mit Steueroasen fällt erstaunlich kurz aus. Sie umfasst nur 17 Namen.

Von Detlef Drewes, 05.12.2017

Eine schwarze Liste der Steueroasen soll jene Staaten bloßstellen, die dubiose Deals mit Unternehmen machen und bei der Flucht vor dem Finanzamt helfen. Doch was die Finanzminister der EU am Dienstag verabschiedeten, halten Kritiker für eine Lachnummer. Südkorea und Tunesien, Panama und Macau werden ausdrücklich genannt. Nicht aber Malta oder die Niederlande, Luxemburg oder Irland. „Die schwarze Liste ist ihren Namen nicht wert“, sagte Peter Simon, Steuerexperte der SPD-Europafraktion, am Dienstag, nachdem die EU-Finanzminister das lange erwartete Dokument vorgelegt hatten. Es handele sich um Staaten, die „aus Sicht der EU nicht genug tun, um die Steuerflucht zu bekämpfen“, erklärte der französische Finanzminister Bruno Le Maire.

„Das ist der Beginn eines Weges“, unterstrich der amtierende deutsche Kassenwart, Peter Altmaier (CDU), man könne noch nachlegen. Doch die Kritik an der gerade mal 17 Namen umfassende Aufstellung über die Fraktionsgrenzen hinweg fiel heftig aus. Werner Langen, CDU-Europa-Abgeordneter und Fachmann seiner Fraktion für die „Panama Papers“, zählt auf, wo welche Staaten mit welchen Tricks bei der Steuerflucht helfen: „Luxemburg ist ein Fondsparadies und der zweitgrößte Fondsstandort weltweit“, sagte er. Aber Fonds wurden ausgenommen. Und außerdem haben die EU-Minister Familienmitglieder kurzerhand verschont.

Beim ersten Entwurf gehörten die USA dazu

Tatsächlich wurde hinter den Kulissen heftig gestritten. Die schwarze Liste ist keine Erfindung der EU-Kommission, sondern eine Zusammenführung der Staaten, die bisher schon von einigen europäischen Regierungen als Helfer bei der Steuervermeidung bekannt waren. Zunächst ging es um über 90 Länder. Dann kamen die Bedenken: Denn einige der geforderten Kriterien für vertrauenswürdige Partner wurden auch von befreundeten Regierungen nicht erfüllt – beim ersten Entwurf gehörten auch die USA dazu.

Intern arbeitete man mit allen nur denkbaren Tricks, berichtete ein Insider: Als vertrauenswürdig sollte gelten, wer die globalen Standards der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (OECD) einhält und wer sich am Austausch von Bankdaten von Unternehmen beteiligt. Dieses wichtigste Kriterium wurde zuletzt allerdings außer Kraft gesetzt, um bestimmte Überseegebiete, die zu EU-Partnern gehören, ausklammern zu können.

Glaubwürdig ist, wer den eigenen Stall ausmistet

Simon: „Wer auf globaler Ebene glaubwürdig für Veränderungen eintreten will, muss auch den eigenen Stall ausmisten.“ Auch Langen kritisiert den fehlenden Ehrgeiz der Mitgliedstaaten: „Wir brauchen eine Mindestbesteuerung“, die aber nicht als Instrument gegen Steuerwettbewerb verstanden werden solle. „Trotzdem gab es Gegenwind – beispielsweise aus Malta und Luxemburg.“ Kein Wunder, beide Länder kooperieren in Sachen Steuervermeidungsmodelle für Unternehmen.

Ob die schwarze Liste erzieherische Wirkung entfaltet, ist unklar. Sanktionen soll es für die genannten Staaten vorerst nicht geben. Man setzt darauf, dass die Regierungen sich an den Pranger gestellt fühlen und von sich aus zu einer Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden bereit sind.