Kommentar zum Start von Apple Pay

Jetzt startet auch in Deutschland Apple mit seinem mobilen Bezahldienst.

Von Brigitte Scholtes, 11.12.2018

Deutschland stand auf der Prioritätenliste von Apple nicht weit oben– zumindest nicht, was den mobilen Bezahldienst Apple Pay angeht. Platz 33 – das ist für ein so wirtschaftlich starkes Land ziemlich weit hinten. Doch das ist kein Wunder, denn die Deutschen sind nun mal konservativ, was neue Bezahltechniken angeht. Wo andere Länder längst schon auch kleine Beträge bargeldlos, also weitgehend noch mit Karte entrichten, da zücken die Deutschen immer noch meist das Portemonnaie, um mit Münzen und Scheinen zu bezahlen – es sei denn, es geht um größere Beträge. Das möchten vor allem die Kreditkartenanbieter schon lange ändern. Sie locken seit Jahren mit immer neuen Eigenschaften und Vorteilen des bargeldlosen Bezahlens.

Es wäre schon um einiges einfacher, beim Bezahlen einfach sein Handy zu zücken. Damit das in Deutschland gelingen kann, muss diese Technik sicher sein. Mit der Entkoppelung der Kreditkartennummer vom Smartphone scheint das gegeben zu sein. Selbst Apple kennt die zugehörige Kartennummer nicht, die kann nur ein Kreditkartenausgeber wie Visa zuordnen. Trotzdem gibt es noch einige technische Hürden zu überwinden. So sollte Apple auch die Marktmacht der Sparkassen und Genossenschaftsbanken nicht unterschätzen, die bisher noch keinen Zugang zu Apple Pay erhalten. Und Apple sollte auch die in Deutschland so beliebte Girocard akzeptieren. So lange das nicht geschieht, kann von einem Durchbruch am deutschen Markt nicht die Rede sein. Die Schlangen an den Supermarktkassen werden also lang bleiben, weil eben doch die meisten auf absehbare Zeit noch ihr Bargeld beim Bezahlen abzählen werden.