Berlin. Vor 100 Jahren wurden die Grundlagen für die Tarifautonomie gelegt. Doch die Sozialpartnerschaft ist im Wandel, alleine mit dem Begriff können viele Bürger nur noch wenig anfangen.

Von Wolfgang Mulke, 05.11.2018

Mit dem Begriff Sozialpartnerschaft können viele Bürger nur noch wenig anfangen. Tarifautonomie und selbstverwaltete Kranken- und Rentenversicherung klingen nicht gerade modern. Doch das täuscht. In die Alltagssprache übersetzt geht es um gute Jobs, schnell erreichbare Ärzte und Vorsorge auch für junge Leute.

Vor 100 Jahren wurde die Sozialpartnerschaft verabredet, damals zwischen dem Industriellen Hugo Stinnes und dem Gewerkschaftsführer Carl Legien. Vorläufer gab es schon. Doch die heute noch geltende Tarifautonomie, das Kernstück, wird auf das Abkommen der beiden Männer vom 5. November 1918 terminiert. Seither handeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen aus. Die Politik hält sich da raus. „Die Arbeitgeber sicherten den Gewerkschaften den Acht-Stunden-Tag und Tarifverträge zu und erhielten dafür im Gegenzug eine Existenzgarantie“, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.

Löhne und Gehälter orientieren sich seither an der Produktivität der Betriebe. Das lief zwar niemals konfliktfrei. Auch in Deutschland gab es große Streikwellen, vor allem 1984, als die IG Metall die 35-Stunden-Woche durchsetzen konnte. Aber die Tarifpolitik hatte immer auch den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe im Blick. Die Arbeitskosten sollten die Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigen.

In der Krise funktioniert die Sozialpartnerschaft noch

Dieses weltweit einmalige Zusammenspiel ist ein Grund für den anhaltenden Exporterfolg der deutschen Wirtschaft. Das funktioniert nach Einschätzung des Leiters der Grundsatzabteilung beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Thomas Fischer, im Prinzip noch heute. Gezeigt habe sich dies zuletzt in der Finanzkrise vor zehn Jahren. „Wenn es ganz arg kommt, funktioniert die Sozialpartnerschaft am Ende doch“, stellt Fischer fest. Was geschah? Statt Fachkräfte zu entlassen, beließen es Unternehmen bei Kurzarbeit. Der Staat half durch das Kurzarbeitergeld und die Abwrackprämie, die Arbeitnehmer ließen sich auf Arbeitszeitkonten ein. Als die Konjunkturkrise vorbei war, konnten die Unternehmen sofort wieder durchstarten und stehen heute so stark da wie wohl noch nie.

Tatsächlich hat die Sozialpartnerschaft mit ihren Tausenden Tarifverträgen Deutschland lange befriedet. Im Vergleich zu Großbritannien oder den südeuropäischen Ländern sind Streiks eher selten. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hofft wohl auch deshalb auf eine Renaissance der Tarifautonomie. „Wir Sozialpartner müssen auch zukünftig dafür sorgen, dass sich Betriebe im Wettbewerb behaupten können und die Belegschaften fair am ökonomischen Erfolg beteiligt werden.“

Letzteres wird für viele Niedriglöhner wie Hohn klingen. Das Erfolgsmodell zeigt nämlich bedrohliche Risse. So laufen den Tarifpartnern seit den 1990er Jahren die Mitglieder weg. Die Mitgliederzahl der Gewerkschaften ging seit der Wiedervereinigung von zehn Millionen auf sechs Millionen zurück. Und viele Betriebe verließen ihren Arbeitgeberverband, weil sie sich keinem Flächentarifvertrag unterordnen wollten. Vor allem in den Dienstleistungsbranchen mit vielen kleinen Anbietern tendiert die Tarifbindung gegen Null.

Auch die Agenda 2010 hat das Image der Sozialpartnerschaft beschädigt. Damit einher ging laut DGB eine wachsende Zahl schlecht bezahlter Beschäftigungsverhältnisse. „Wer unter prekären Bedingungen arbeitet, wird leider seltener Mitglied einer Gewerkschaft“, sagt Fischer.

Die Gewerkschaften wollen wieder mehr Mitglieder werben

Die Gewerkschaften wollen wieder mehr Mitglieder werben, zum Beispiel durch die gezielte Unterstützung von Soloselbständigen, die nur einen Arbeitgeber haben. Doch der DGB räumt auch ein, dass die Sozialpartnerschaft inzwischen dreigeteilt ist. Unverändert tariftreu zeigten sich der Öffentliche Dienst und die großen Exportunternehmen. Im industriellen Mittelstand habe sich aus der Sozial- eine Konfliktpartnerschaft entwickelt, und in der Dienstleistungswelt sei sie noch gar nicht angekommen. Wissenschaftler Plumpe sieht die Zukunft eher skeptisch. „Wir werden künftig eine stärkere Spaltung erleben“, vermutet der Forscher. „Infolge der Digitalisierung gehen industrielle Arbeitsplätze verloren, ohne dass neue entstehen.“