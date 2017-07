Diesel-Skandal weitet sich aus

BERLIN. Bundesverkehrsminister bestellt Konzernvertreter ein. Verdacht auf Manipulation bei einer Million Autos

Von JAN DREBES, 13.07.2017

Nach Bekanntwerden von Ermittlungen wegen möglicher Abgasmanipulationen bei Daimler hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gestern Verantwortliche des Konzerns einbestellt. Bei einer Sondersitzung der Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Abgasskandals wolle man den Vorwürfen nachgehen, hieß es.

Zuvor hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, dass bei mehr als einer Million Fahrzeuge Motoren mit manipulierten Abgaswerten eingebaut sein könnten. Sie berufen sich dabei auf einen Durchsuchungsbericht des Amtsgerichts Stuttgart.

Neu ist dieser Vorwurf nicht, die Dimension von etwa einer Million Autos hingegen schon. Bei einem freiwilligen Rückruf musste Daimler bereits knapp 250.000 Fahrzeuge nachbessern. Zuvor hatte die Kommission des Ministeriums, die nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals eingesetzt worden war, auch bei anderen Herstellern auffällige Abgaswerte entdeckt hatte.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge soll Daimler von 2008 bis 2016 in Europa und den USA Fahrzeuge mit unzulässig hohem Schadstoffausstoß verkauft haben. Zwei Motorenklassen hätten eine unzulässige Abschalteinrichtung enthalten, mit der die Schadstoffreinigung auf dem Prüfstand eingeschaltet, auf der Straße jedoch weitgehend ausgeschaltet worden sein soll, heißt es. Die Staatsanwaltschaft hielt sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zurück. Auch Daimler wollte sich dazu gestern nicht im Detail äußern, eine Konzernsprecherin teilte lediglich mit: „Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden. Spekulationen kommentieren wir nicht.“

Für mehrere Mitglieder des abgeschlossenen Untersuchungsausschusses im Bundestag kommen die neuen Erkenntnisse nicht überraschend. Oliver Krischer von den Grünen sagte: „Es bestätigt sich jeden Tag auf Neue: Das Tricksen und Betrügen bei der Abgasreinigung war nicht nur einen Phänomen von VW sondern der gesamten Branche.“ Dobrindt sei „der Schutzpatron der Trickser und Betrüger“, so Krischer. Auch der Vorsitzende des Abgas-Untersuchungsausschusses Herbert Behrens (Linke) griff Dobrindt an. „Selbst nach dem Auffliegen des Abgasbetrugs bei VW blieb der Verkehrsminister untätig bei der Aufarbeitung der Manipulationen bei anderen Herstellern“, sagte Behrens. „Diese Komplizenschaft muss ein Ende haben und endlich scharf kontrolliert und sanktioniert werden“, so der Linken-Politiker. Die SPD-Abgeordnete Kirsten Lühmann forderte europäische Konsequenzen. „Am Ende ist auch dieser Vorfall ein weiterer Beleg dafür, dass wir die entsprechende EU-Richtlinie deutlich verschärfen müssen“, sagte sie. „Die Mitgliedsstaaten, die bisher auf der Bremse stehen, müssen endlich eine schärfere Abgasgesetzgebung unterstützen“, so Lühmann.

Um die Emission von Stickoxiden und Feinstaub zu reduzieren, denken die Auto-Konzerne inzwischen offenbar auch über eine Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge in der gesamten EU nach. Industrie-Kommissarin Elzbieta Bienkowska fordert diese Lösung seit langem. „Wir müssen so schnell wie möglich nicht-zulässige Fahrzeuge aus dem Umlauf nehmen“, sagte sie.