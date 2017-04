Beziehungen Türkei-Deutschland

Istanbul. Die Bundesrepublik ist mit Abstand der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei. Doch nicht nur die deutschen Touristen meiden nun das Land, das von Terror und politischen Spannungen zerrissen wird.

Von Susanne Güsten, 25.04.2017

Mit einem Kursfeuerwerk hatte die Istanbuler Börse die neue Woche eingeläutet. Marktteilnehmer sprachen von risikofreudigen Investoren und einer politischen Landschaft, die nach der Zustimmung der Türken zum Präsidialsystem in der umstrittenen Volksabstimmung vor einer Woche zumindest die Aussicht auf Stabilität bereithält. Vizepremier Mehmet Simsek dürfte sich über die positive Börsenreaktion ganz besonders gefreut haben, denn er hatte rechtzeitig zu Wochenbeginn um deutsche Wirtschaftshilfe geworben. Doch die von Simsek geforderte Rückkehr zur Normalität wird schwierig.

„Ich denke, dass die Zeit kommen muss, zu einer Normalität in den Beziehungen zurückzukehren“, sagte Simsek, der in der türkischen Regierung die Hauptverantwortung für die Wirtschaftspolitik trägt. Die G20-Finanzminister hätten bereits über Möglichkeiten gesprochen, der türkischen Wirtschaft auf die Beine zu helfen. „Dafür brauchen wir Deutschland“, sagte Simsek.

Die Bundesrepublik ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Türkei, die 2016 auf weltweite Exporte im Wert von 142 Milliarden Dollar kam. Die Serie von Terroranschlägen im vergangenen Jahr, der Putschversuch im Juli und die politischen Spannungen seither haben wichtige Branchen wie den Fremdenverkehr schwer getroffen.

Erwerbslosigkeit so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr

Zwar war das türkische Wachstum im vergangenen Jahr mit 2,9 Prozent überraschend stark, doch es reichte nicht, um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in dem Land mit seiner jungen Bevölkerung und zwei Millionen Flüchtlingen zu verhindern: Die Erwerbslosenrate liegt bei 12,1 Prozent, so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Im Bundestag trifft Simseks Hilferuf auf Skepsis. Zwar dürften nicht alle Brücken abgebrochen werden, sagte der Grünen-Abgeordnete Özcan Mutlu unserer Zeitung. „Aber es ist eine große Dreistigkeit, wenn Vizepremier Simsek jetzt so tut, als wäre nichts geschehen.“ Mutlu verwies auf die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul und darauf, dass 17 Bundesbürger in der Türkei mit einem Ausreiseverbot belegt seien. Zudem müsse in der Türkei Rechtssicherheit geschaffen werden, betonte Mutlu. „Wenn deutsche Unternehmen in der Türkei investieren sollen, muss sichergestellt werden, dass sie nicht der staatlichen Willkür ausgesetzt sind.“

Das sehen Wirtschaftsvertreter ähnlich. Der Manager eines westlichen multinationalen Unternehmens, das seine Zelte in der Türkei abgebrochen hat, sprach von sinkender Nachfrage und wachsender Rechtsunsicherheit am Bosporus. Die Türkei werde als regionaler Stützpunkt für Geschäfte im Nahen Osten und in Afrika derzeit von Golf-Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten abgelöst.