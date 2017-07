Ausländische Investoren auf Einkaufstour in Deutschland

Frankfurt. Eine neue Verordnung sieht ein Verbot für den Verkauf strategisch wichtiger Unternehmen an ausländische Investoren vor.

Von Brigitte Scholtes, 12.07.2017

Die Bundesregierung will künftig Übernahmen sicherheitsrelevanter deutscher Unternehmen stärker prüfen. Nach der Verordnung kann der Bund künftig Übernahmen aus dem Ausland untersagen, wenn dadurch wichtiges Know-how ins Ausland verloren ginge. „In den letzten Jahren haben Unternehmenserwerbe in Zahl und Komplexität deutlich zugenommen“, erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Darauf müsse die Bundesregierung reagieren.

Die Verordnung soll gelten, wenn die öffentliche Ordnung durch eine Übernahme gefährdet ist, etwa wenn es um „kritische Infrastruktur“ geht. Darunter fasst die Bundesregierung Betreiber von Krankenhäusern bis hin zu Stromnetzen oder Wasserversorgern, aber auch Softwarefirmen, die Programme für solche Unternehmen entwickeln oder für Flughäfen, Bahnhöfe, Telekommunikationsnetze sowie deren Betreiber.

Auch geplante Übernahmen von Cloud-Dienstleistern, den Herstellern von Computerprogrammen für Finanz- und Versicherungsleistungen sowie für die Bargeldversorgung sollen in Zukunft streng geprüft werden. Rüstungsunternehmen wurden bisher schon als kritisch erachtet. Nun sollen auch solche Rüstungsfirmen, „die bekannte Schlüsseltechnologien im Bereich der Vereidigung entwickeln oder herstellen“, zu diesem Bereich gezählt werden – also der Bereich der elektronischen Kriegsführung gesichert werden. Die Veto-Regelung gilt jedoch nur für Investoren von außerhalb der Europäischen Union. Die Regierung kann sich für die Überprüfung der Verkaufspläne künftig vier Monate Zeit nehmen, doppelt so lange wie bisher.

Deutsche Wirtschaft sieht die Neuregelung kritisch

Damit reagiert die Bundesregierung etwa auf die Übernahme des Roboter- und Anlagenbauers Kuka durch den chinesischen Haushaltsgeräte-Hersteller Midea im letzten Jahr. Die hatte sie verhindern wollen, aber kein Mittel dazu gesehen, die Sorge: die Chinesen könnten wertvolles Know-how in diesem Bereich aus Deutschland abziehen. Auch der Kauf des Chipherstellers Aixtron durch einen chinesischen Investor war schon vereinbart, wurde aber im Dezember abgesagt, nachdem die Regierung der Vereinigten Staaten die Übernahme von dessen US-Geschäft wegen Sicherheitsbedenken blockiert hatte.

„Das ist eine Lex Kuka“, sagt Gabriel Felbermayr, Leiter des Zentrums Außenwirtschaft des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Damit versuche der Bund gegenüber China eine Verhandlungsmacht aufzubauen und das Land so zu kooperativerem Verhalten zu bringen. „Man hofft mit solchen Regeln auf Abschreckung“, glaubt der Ökonom. Umgekehrt könnten auch deutsche Investoren in China nicht ungehindert Firmen übernehmen oder neu aufbauen, sagt Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Die deutsche Wirtschaft sieht die Neuregelung kritisch. „Wir fordern, dass Deutschland sich klar als ein für ausländische Investoren offenes Land präsentiert“, hieß es beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Wenn „kritische Infrastruktur“ zu breit definiert werde, mache das den Investitionsstandort Deutschland weniger attraktiv.