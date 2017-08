Kommentar zur Deutschen Post

Die Post genießt immer noch den Vorteil, dass keiner Ihrer Konkurrenten ihre Größe erreicht. Das hat etwas mit ihrer historischen Vergangenheit zu tun.

Von Michael Braun, 08.08.2017

Immer noch profitiert die Post von ihrer Geschichte: Dass die Familie von Thurn und Taxis das Postregal erhielt, also vor mehr als 400 Jahren exklusiv mit dem Transport der kaiserlichen Post betraut wurde, hat sich über das staatliche Briefmonopol der einstigen Bundespost fortgesetzt bis zur heutigen Marktposition der Deutschen Post AG. Natürlich ist mittlerweile nahezu alles privatisiert im Postgewerbe, es gibt Konkurrenz, auch ausländische. Aber die schiere Größe der Post AG erreicht keiner dieser Konkurrenten.

Die Eintrittsbarrieren für Konkurrenten sind hoch. Das kann die Post nutzen. Sie versucht das auch, wie man an der zuletzt gestiegenen Gewinndynamik sieht. Trends im modernen Einzelhandel, in dem das Internet viele Einzelhandelsgeschäfte ersetzt und entsprechende Zustelldienste erforderlich macht, kommen der Post zupass. Wenn nun auch Milch, Pizza und gefrorene Hühnchen online geordert werden können, sind das nicht nur neue Herausforderungen im logistischen Alltag, sondern auch neue Chancen. Innovatives Denken kommt bei der Post hinzu: Weil eine träge deutsche Autoindustrie ihr nicht bei dem Ziel einer CO2-neutralen Logistik helfen und keine Elektrofahrzeuge bauen wollte, machte sie es halt selbst. Kann sein, dass dieses Engagement noch mal mit großem Gewinn an die Autobranche verkauft wird.

Die Post hat einen Lauf. Im Moment gibt es an Fakten und Führung des Unternehmens wenig zu mäkeln.