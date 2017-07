Preise steigen

ENGELSKIRCHEN. Die Erlöse der Landwirte klettern deutlich. Auch die Butter kostet mehr.

Von RALF ARENZ, 12.07.2017

Verbraucher müssen im Herbst mit steigenden Milchpreisen rechnen. Zum 1. November treten neue halbjährliche Kontrakte zwischen Molkereien und Handel in Kraft. Und seit dem letzten Abschluss sind die Rohmilchpreise deutlich angezogen.

Das zeigt sich bereits bei der Butter, wo die Kontrakte eine Laufzeit von vier Wochen haben, wie Wolfgang Rommel, Sprecher der Molkerei Arla, sagte. Inzwischen kostet das Paket Butter beim Discounter 1,79 Euro. Rudolf Schmidt, Geschäftsführer der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, spricht gar von einem „ungesunden“ Preisanstieg, der dazu führe, dass Verbraucher weniger oft zur Butter in den Supermarktregalen greifen.

Butter profitiere von Trend zum Genuss

Dabei habe sich das Image von Butter in den vergangenen fünf Jahren deutlich gewandelt, so Schmidt bei einem Pressegespräch auf dem Hof der Familie Stöcker in Engelskirchen. Butter profitiere von einem Trend zum Genuss, bei dem sie verstärkt etwa zu Spargel gereicht werde. Gleichzeitig geht die Milchanlieferung in der EU um 1,5 Prozent und in Deutschland um 4,3 Prozent zurück.

Die Landwirte erzielen jetzt deutlich höhere Erlöse. Die Auszahlungspreise der Molkereien in NRW seien von Januar bis Ende Mai auf 33,2 Cent je Kilogramm Rohmilch gestiegen. Im Jahresdurchschnitt erwartet Schmidt etwa 35 Cent. Das dürften acht bis zehn Cent mehr sein als 2016.

Das sei auch nötig, so Schmidt. Gut geführte Betriebe brauchten 34 Cent. Sie haben in den vergangenen Jahren von der Substanz oder Krediten gelebt. Andere haben aufgegeben. Die Zahl der Milchkuhhalter geht nach einer Verbandsschätzung von 2016 bis 2017 um acht Prozent auf knapp 6000 zurück. Die Zahl der Kühe sinkt um 1,8 Prozent auf 416 374.