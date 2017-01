Kommentar zu den Klagen gegen das Tarifeinheitsgesetz

25.01.2017 Das Grundgesetz klingt eindeutig: Die Koalitionsfreiheit sei „für alle Berufe gewährleistet“. Wer dieses Recht einschränke, handele „rechtswidrig“. Trotzdem hat die Bundesregierung mit dem Tarifeinheitsgesetz genau das getan. Nun müssen die Verfassungsrichter entscheiden.

Das Grundgesetz klingt eindeutig: Die Koalitionsfreiheit sei „für alle Berufe gewährleistet“. Wer dieses Recht einschränke, handele „rechtswidrig“. Dazu passt die Leitlinie des Bundesarbeitsgerichts, das vor fünf Jahren Tarifvielfalt zuließ. Die Gewerkschaften sind mit der so gewonnen Tarifvielfalt ziemlich verantwortlich umgegangen. Zugegeben: Die Flughäfen trifft es sehr, sehr häufig, wenn Boden- oder Kabinenpersonal, Piloten oder Fluglosten ihre jeweils eigenen Tarifverträge auch mit Streiks durchsetzen. Dennoch: Die zwölf Streiktage pro Tausend Beschäftigten im Deutschland des Jahres 2015 sind im europäischen Vergleich nichts. In Großbritannien waren es doppelt, in Frankreich 14 Mal so viele.

Warum die große Koalition überhaupt beschloss, die Tarifvielfalt zu begrenzen? Sie will die Macht der Monopole sichern. Die Arbeitgeber können besser planen, wenn sie mit einer Gewerkschaft für alle Mitarbeiter einen Tarifvertrag aushandeln. Und die großen Branchengewerkschaften wollen sich nicht von kleinen Berufsgewerkschaften vorführen lassen. Doch die betriebliche Wirklichkeit ist nicht so eindimensional. Die Interessenunterschiede von Ärzten und Pflegern etwa sollten durchaus in der Konkurrenz von Gewerkschaften offenbart und ausgetragen werden. Sie werden schon selbst merken, wenn die Zersplitterung ihres Lagers zu Machtverlust führt. Da muss keine Koalition Hand an die Koalitionsfreiheit legen. (Michael Braun)